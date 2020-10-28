Кабинет министров внес изменения в порядок формирования тарифов

Так, изменения касаются Порядка расчета средневзвешенных тарифов на тепловую энергию, выработанную с использованием природного газа для нужд населения, учреждений и организаций, финансируемых из государственного или местного бюджета.

Кроме того, изменен и Порядок формирования тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами. В тарифы включены операции сортировки.

Соответствующие решения были приняты на заседании правительства 28 октября.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, в Украине в 28 населенных пунктах работают 34 мусоросортировочные линии, однако в перечне операций обращения с бытовыми отходами отсутствует операция сортировки. Поэтому перечень операций обращения с бытовыми отходами дополняется операциями сортировки и удаления.

Кроме того, в настоящее время, тарифы на услуги по обращению с бытовыми отходами является суммой тарифов на услуги по вывозу, переработке и захоронению бытовых отходов без учета объема переработанных бытовых отходов.

Теперь же при установлении тарифа на услуги по обращению с бытовыми отходами будут учитываться объемы вывоза, переработки и захоронения бытовых отходов.

Что касается тарифов на тепло, то проект акта предусматривает правовое урегулирование учета двухставочных тарифов при расчете средневзвешенных тарифов на тепловую энергию. Раньше механизм учета двухставочных тарифов при расчете средневзвешенных тарифов отсутствовал.

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