Народный депутат Алексей Гончаренко обратился в Службу безопасности Украины с требованием начать контрразведывательное расследование в отношении вице-президента «Энергоатома» Якоба Хартмута, который задекларировал акции российской госкомпании, занимавшейся строительством энергомоста в аннексированный Крым.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, обнародовав копию обращения.
«Вице-президент государственного «Энергоатома» Якоб Хартмут является акционером российского ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», которое имеет непосредственное отношение к строительству линий электропередач в аннексированный Крым. То есть он является ключевыми лицом в украинском государственном предприятии и вместе с тем получает дивиденды от государственной компании страны-агрессора», - сообщил Гончаренко.
Депутат потребовал от спецслужбы немедленно начать контрразведывательные мероприятия.
«Надеюсь, что господин Баканов понимает, насколько эта ситуация является недопустимой и срочно начнет принимать конкретные меры. Ведь такой человек не может принимать участие в управлении предприятием, которое обеспечивает 55% электроэнергии в стране», - отметил он.
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Ранее Гончаренко со ссылкой на декларацию вице-президента «Энергоатома» за 2019 г., сообщил, что Якоб Хартмут является действующим акционером и получает дивиденды от дочки ОАО «Россети», которая занималась строительством и эксплуатирует линии электропередачи, незаконно построенные с Таманского полуострова (РФ) в аннексированный Россией украинский Крым.