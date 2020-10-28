Участники украинского рынка энергетики считают, что методология тарифообразования для энергораспределяющей системы принятая НКРЭКУ не позволит улучшить качество электроснабжения и присоединения к электросетям

НКРЭКУ должна найти баланс между эффективностью рынка, благоприятными условиями для инвестиций и защитой потребителей. Об этом заявил научный сотрудник Института Кеннана и энергетический эксперт Украинского Института Будущего Адриан Прокип в колонке для Emerging Europe.



Энергетический эксперт заявил, что система тарифообразования, которая действовала ранее привела к тому, что украинские электросети изношены на 60-80%. В связи с этим в Украине средняя продолжительность перерывов в электроснабжении для каждого потребителя электроэнергии (SAIDI) составляет 683 минуты. Согласно годовому отчету о результатах деятельности регулятора НКРЭКУ за 2019 год это в 2-10 раз выше, чем в других европейских странах.



Кроме того, методология тарифообразования, влияет на простоту присоединения к сетям, которая по версии Вcемирного банка базируется на скорости и стоимости присоединений объектов в инфраструктуре электрических сетей – это одна из 10 составляющих, формирующих позицию страны в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Прокип подчеркивает, что несмотря на то, что Украина занимает 64-е место в общем рейтинге Doing Business, по конкретному показателю «доступа к электроэнергии» - это место 128-е.



Эксперт подчеркивает, что переход на стимулирующее тарифообразование должен был бы улучшить качество электроснабжения и присоединение к сетям, но текущая методология, инициированная НКРЭКУ в 2020 году – не позволит этого сделать. «Этот документ предусматривает норму прибыли 16,74% для новых инвестиций в активы и 3% для уже существующей и используемой инфраструктуры. Однако распределительные компании утверждают, что даже ставка на инвестиции все еще недостаточно высока для улучшения качества снабжения», - отметил энергоэксперт.



Прокип так же заявил, что наибольшее опасение у регулирующего органа вызывает влияние на цены для конечных потребителей. Однако, по мнению энергоэксперта, поиск баланса между эффективностью рынка, благоприятными условиями для инвестиций и защитой потребителей является задачей Регулятора.



«Верховная рада и правительство возможно и несут ответственность за законодательную среду, но как формально независимый орган НКРЕКП должен начать поиск решений, которые сделают энергетические рынки эффективными и обеспечат надежное энергоснабжение», - пишет эксперт.



Напомним, Ранее Нацсовет реформ во главе с Президентов утвердил реформу присоединения к электросетям. Проблему дорогих подключений к сетям предлагается решить путем оплаты части стоимости энергокомпаниями и установлением ставки доходности в стимулирующем тарифе на уровне 6% на старую базу.