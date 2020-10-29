Высший антикоррупционный суд поддался на давление со стороны структур Игоря Коломойского и принял неправомерное решение, которым вопреки национальным интересам затормозил закрытия дела «Роттердам+».

Об этом заявила адвокат Наталья Дригваль в эфире телеканала NewsOne.

«Высший антикоррупционный суд так же подвергся определенному давлению со стороны других силовых правоохранительных структур, заинтересованных в том, чтобы объявить окончание досудебного расследования и вопреки государственным и национальным интересам, вопреки всем устоявшимся канонам права доказать таким образом свою позицию в этом деле», - отметила адвокат.

По словам народного депутата, бывшего главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко, принятое под беспрецедентным давлением решение ВАКС приведет только к неоправданным расходам бюджета, но никак не повлияет на это дело по сути.

"Все стороны представляли все возможные документы и экспертизы, в конце концов по сути суд принял решение о закрытии, сейчас по форме открыли. С какой целью? Чтобы тратить снова три дня, тратить государственный бюджет, тратить время следователей, для того, чтобы снова выйти на решение о закрытии», - отметил Наливайченко.

Напомним, 27 октября Высший антикоррупционный суд неожиданно пересмотрел свое решение по делу «Роттердам+» и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела из-за отсутствия состава преступления.

Такое решение суд принял по заявлению Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского. По утверждению адвокатов, на судью оказывалось беспрецедентное политическое давление со стороны заявителя и вовлеченного в процесс НАБУ.

В сентябре этот де суд признал закрытие дела «Роттердам+» полностью законным и обоснованным, изучив собранные за 3,5 года материалы следствия. Тогда суд пришел к выводу, что нет доказательств совершения преступления и причинения вреда от действия формулы.

Напомним, дело "Роттердам +" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 года из-за отсутствия состава преступления. Это решение вскоре подтвердил Офис генерального прокурора, а также Высший антикоррупционный суд.