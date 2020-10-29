Кабинет Министров улучшил условия продажи «зеленой» электроэнергии госпредприятием «Гарантированный покупатель».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

"Гарантированный покупатель» нуждался в возможности самостоятельно определять объемы электроэнергии для выхода на торги, учитывая нестандартные продукты для аукциона. Постановление, принятое 28 октября правительством, дает гарантированному покупателю такую возможность", - говорится в сообщении.

В Минэнерго напомнили, что в сентябре 2020 года решение Кабмина обеспечило выход «Гарантированного покупателя» на рынок двусторонних договоров и торговая стратегия «ГарПока» доказала свою результативность.

"Двусторонние договоры, которые заключил ГарПок в октябре 2020 года, позволили минимизировать небалансы и получить компании дополнительный доход», - отметили в министерстве.

По словам и. о. министра энергетики Ольги Буславец, выход «ГарПока» на рынок двусторонних договоров для продажи «зеленой» электроэнергии - это один из нетарифных методов урегулирования кризисной ситуации, возникшей на рынке возобновляемой энергетики, и повышение уровня расчетов по «зеленому» тарифу.

В «Центре» положительно оценили решение правительства, отметив, что оно будет способствовать увеличению доходов госпредприятия и стабилизации расчетов с производителями электроэнергии по «зеленому» тарифу.

«От предложенных изменений выиграет государство, ведь наконец-то удастся установить рыночную стратегию продаж Гарпока, что отображается на увеличении доходов госпредприятия и будет способствовать развитию сектора возобновляемых источников энергии», - прокомментировал решение правительства эксперт «Центра Разумкова» Максим Белявский.

Напомним, в сентябре-октябре 2020 года цены реализации электроэнергии на аукционах «ГарПока» превышали цены продаж НАЭК «Энергоатом». Это в свою очередь позволило улучшить финансовое состояние «гарантированного покупателя».