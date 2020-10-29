Высший антикоррупционный суд (ВАКС) подчинился влиянию Игоря Коломойского и кардинальным образом пересмотрел свое же решение об обоснованности и законности закрытия дела «Роттердам+».

Об этом в своей колонке в издании «Цензор.Нет» пишет политолог Кирилл Сазонов.

«Сколько НАБУ позорилось с этим политическим делом, потом его окончательно закрыли, но вот снова здравствуйте. После всех позорных провалов волшебная палочка Коломойского залечивает разбитые граблями лбы и творит юридические чудеса», - пишет эксперт.

По его словам, реанимация заведомо бесперспективного дела произошла именно благодаря Игорю Коломойскому и им же привлеченным антикоррупционным активистам.

«Когда с одной стороны давят все связи Коломойского, а с другой профессиональные антикоррупционеры, никакой закон не выдержит. Флюгер приколочен намертво и ветер обреченно дует в указанном направлении. И даже независимый ВАКС вдруг меняет свое решение», - добавил политолог.

Но при этом, по мнению Сазонова, дело «Роттердам+» в любом случае будет снова закрыто, поскольку в нем нет какого-то ни было состава преступления.

Сама формула, по его словам, ничем не отличается от ряда других формул ценообразования на газ, нефть и прочие товары, а уголовное расследование в ее отношении продиктовано сугубо политическими мотивами.

«Нет ничего криминального в формульном ценообразовании. И весь цивилизованный мир пользуется. Будь то «Роттердам+» по углю или «Дюссельдорф+» и «Амстердам+» по газу. Именно по этим формулам работает НАК «Нафтогаз Украины» и к нему, что логично, нет вопросов», - добавил Сазонов.

Напомним, 27 октября ВАКС неожиданно пересмотрел свое решение по делу «Роттердам+» и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела из-за отсутствия состава преступления.

Такое решение суд принял по заявлению Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского. По утверждению адвокатов, на судью оказывалось беспрецедентное политическое давление со стороны заявителя.

В сентябре этот де суд признал закрытие дела «Роттердам+» полностью законным и обоснованным, изучив собранные за 3,5 года материалы следствия. Тогда суд пришел к выводу, что нет доказательств совершения преступления и причинения вреда от действия формулы.

Дело «Роттердам+» было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 г. из-за отсутствия состава преступления. Это решение вскоре подтвердил Офис генерального прокурора, а также Высший антикоррупционный суд.