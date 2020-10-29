Изношенность активов "Укрзализныци" на сегодня "достигает практически 100%", при этом локомотивов - 96%, грузовых вагонов - 89%, пассажирских вагонов - 88%.

Как передает корреспондент ЦТС, с таким заявлением сегодня выступил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак.

"Моральный и физический износ активов перевалил уже за "красную линию". К сожалению, последствиями такой ситуации являются пылающие локомотивы, сход подвижного состава, разрушение инфраструктуры и все другие вопросы, влияющие на безопасность движения. Это результат того, что в "Укрзализныцю" не инвестировали ни одной копейки государственных денег за время независимости Украины", - отметил председатель правления АО УЗ.

Согласно представленной им информации, износ 958 электровозов и 227 тепловозов составляет 96%; 41 138 грузовых вагонов - 89%; 2 040 пассажирских вагонов - 88%; 34 тыс. устройств ж/д автоматики и связи - 68%. Также по данным УЗ, ж/д пути изношены на 34%, а контактная сеть (9 319 км) - на 71%.

С целью модернизации, еще до конца года компания намерена направить 350 млн грн на ремонт и грузовых вагонов. Также Жмак напомнил о планах инвестировать 400 млн грн в текущем году в капремонты локомотивов.