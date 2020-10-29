Оставляя предприятиям часть эконалога, который они сейчас платят в госбюджет, государство будет стимулировать экомодернизацию. Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.



По его словам, крупные промышленные предприятия инвестируют в экомодернизацию значительно больше средств, чем поступает в государственный бюджет от экононалога.



«Мы были на презентации, где «Арселор» представлял план очередных инвестиций в мероприятия, в том числе экологически эффективные. Озвучено, что 20 миллиардов гривен будет инвестировано. Это несколько годовых поступлений от эконалога», - рассказал Каленков.



По его мнению, предоставляя предприятиям возможность использовать часть эконалога на модернизацию, государство ускорит этот процесс. А средства будут использованы по назначению, а не растворятся в общем фонде госбюджета.



«Мы за то, чтобы дать предприятиям возможность инвестировать в экологическую модернизацию. И это нормальная практика – оставлять часть денег для того, чтобы стимулировать предприятия инвестировать в экологию, оставлять им возможность инвестировать в экологическую модернизацию… Каждый доллар, который инвестируется предприятием, принесет для экологии намного больше пользы, чем этот доллар, который растворяется в общем бюджете или в местном бюджете», - подчеркнул Каленков.



Напомним, ранее Американская торговая палата (АСС) призвала Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию расходов на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции.



В то же время координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской бизнес ассоциации Ольга Бойко заявила, что предложенное правительством повышение ставок эконалога не приведет к улучшению состояния окружающей среды, эти средства пойдут на проедание. По ее словам, на экологические мероприятия в проекте бюджета-2021 намерены направить в 7 раз меньше средств, чем в 2019 году.