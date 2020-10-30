Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики намерен 30 октября установить приоритет оплаты за зеленую электроэнергию в пользу предприятий биоэнергетики и лишь в последнюю очередь солнечным и ветровым станциям, что создаст раздор отрасли и будет способствовать ухудшению ситуации в отрасли.

Об этом сообщается на Facebook-странице Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

УАВЭ сообщила, что 30 октября на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики планируется рассмотрение проекта Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений» (рег. №4101-д), которым предлагается установить приоритетность оплат за электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников.

В частности, предлагается, чтобы ГП «Гарантированный покупатель» изначально рассчитывался с просьюмерами с мощностью до 150 кВт, потом за электроэнергию, производимую из биомассы, и в последнюю очередь с остальными производителей электроэнергии из возобновляемых источников.

По мнению представителей УАВЭ, внедрение такого подхода является дискриминационным шагом в отношении производителей «зеленой» электроэнергии, поэтому они призвали депутатов исключить из текста законопроекта 4104-д норму о внесении изменений в ст. 65 Закона Украины «О рынке электрической энергии».

При этом председатель УАВЭ Александр Козакевич отметил: депутаты должны принимать законопроекты, направленные на выполнение обязательств государства перед инвесторами в «зеленую» энергетику, в частности относительно погашения задолженности перед ними.

«Народные депутаты должны приложить все усилия для принятия норм и законов, которые позволят погасить задолженность перед производителями электроэнергии с #ВИЭ согласно Меморандуму, а не решать кто получит батон, а кто крошки от него. Мы не можем допустить действия со стороны отдельных народных избранников, которые направлены на раздор внутри отрасли ВИЭ», — отметил Козакевич.

Напомним, в сентябре ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями «зеленой» электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку к международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

28 октября они сделали повторное обращение в Шмыгаля, которым заявили, что украинская власть перешла к преследованию и вражеской агрессии в адрес инвесторов в «зеленую» энергетику вместо того, чтобы выполнить взятые перед ними финансовые обязательства. Это был ответ на обвинения со стороны председателя ГНС в якобы уклонении от уплаты налогов компаниями, которые производят «зеленую» электроэнергию.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты «зеленой» энергетики готовятся к подаче групповых исков против Украины для защиты своих прав.

По данным из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП «Гарантированный покупатель», чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды «Гарантированный покупатель» уже начал проигрывать.

Ранее депутаты фракции «Слуга народа» зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии» (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиардов для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями «зеленой» энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на электроэнергию для населения.