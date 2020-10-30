Спливли подробиці меморандуму, який підписала Держекоінспекція з Державним агентством водних ресурсів України
Про це розповів очільник Держекоінспекції Андрій Мальований, пише Знай.
Далі наводимо текст автора без коментарів та змін:
Посилюємо контроль по воді!
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Державна екологічна інспекція України підписала Меморандум про співпрацю з Державним агентством водних ресурсів України.
В рамках співробітництва плануємо реалізувати наступні цілі:
1) Впровадження системи оперативного спостереження за станом водних ресурсів. Для цього планується здійснення автоматизованого контролю показників забруднюючих речовин у скидах, що дозволить швидко визначати відхилення та підраховувати збитки за недотримання природоохоронного законодавства;
2) Взаємна координація дозвільної процедури при оформленні спецводокористування для актуалізації наявної у ДЕІ інформації;
3) Обмін даними про результати перевірок, стан водойм, звітність водокористувачів, тощо, між ДЕІ та Держводагентством;
4) Організація спільних заходів для підвищення правової обізнаності населення.
Реалізація таких цілей у співпраці з Держводагентством дасть Держекоінспекції змогу оперативніше реагувати на порушення у сфері водокористування, виявляючи їх ще на тому етапі, коли вони становлять найменшу загрозу для довкілля.
Завдяки появі автоматизованої системи, яка у реальному часі буде відстежувати стан водних об’єктів, ДЕІ зможе швидко фіксувати будь-які відхилення. А координація щодо контролю за оформленням та наявністю у підприємств дозволів на спецводокористування дасть можливість інспекції впливати на встановлення таких вимог, які забезпечать екологічне та раціональне використання водних ресурсів.
Це дозволить забезпечити виконання Держекоінспекцією її головної функції – збереження чистого довкілля.
Михайло Хорєв
Роман Шахматенко
Валентин Шліхта