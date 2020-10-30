Депутаты готовят законопроект, который обяжет Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, следить за конкуренцией на энергорынке, а не заниматься регулярным повышением тарифов на передачу электроэнергии

Об этом заявила народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер в интервью «Сегодня».

«У регулятора сегодня нет конституционного обязательства следить за тем, чтобы энергетические рынки были конкурентными. Последствия мы очень хорошо видим: не ведется ни одного расследования неправомерного поведения трейдеров на рынках, ни один недобросовестный трейдер не лишился лицензии. Долги растут, рыночный мониторинг не введен, а "вишенка на торте" – каждые полгода пересмотр и увеличение тарифа на передачу», - рассказала Буймистер.

По ее мнению, постоянно увеличивая тариф на передачу электроэнергии, регулятор усиливает давление на бизнес, который и без того серьезно пострадал из-за коронакризиса.

«Бесконечно увеличивать тариф "Укрэнерго" нельзя! Это создает еще больше давления на коммерческого потребителя, у которого и так из-за пандемии и экономического кризиса дела обстоят, мягко говоря, не очень. Регулятор, видимо, забыл простое правило: чем меньше потребителей – тем больше проблем в энергосистеме Украины», - сказала Буймистер.

Она сообщила, что работает над подготовкой законопроекта о рыночном мониторинге REMIT, который обяжет участников энергорынка предоставлять всю соответствующую информацию, а НКРЭКУ – проверять и контролировать сделки с заинтересованностью и сговоры на торгах. Поскольку самостоятельно регулятор не внедряет механизмы контроля на уровне своей нормативно-правовой базы.

Как известно, для расчета с долгами перед «зеленой» генерацией НКРЭКУ предлагает с 1 декабря повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-ч, то есть на 30%.

Промышленники и бизнес выступили против этого решения. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы и падения экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги.

В свою очередь ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку к международному арбитражу против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.