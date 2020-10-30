«Укрзализныця» получила возможность ускорить реализацию металлолома
Об этом заявил председатель правления «Укрзализныци» Владимир Жмак.
По его словам, недавно принятое правительством решение (постановление № 1054) позволит «Укрзализныци» ускорить процедуру списания и реализации металлолома.
«До сих пор, до сегодняшнего дня процедура списания и продажи металлолома была очень забюрократизированно. Для этого требовалось решение Наблюдательного совета по выбору оценщика металлолома, утверждение оценки металлолома и затем утверждения этого решения еще и Кабинетом Министров», - рассказал Жмак.
По его подсчетам, за такой процедурой процесс реализации металлолома растягивался на 3-4 месяца. «Сейчас мы получаем такую возможность ускорить реализацию металлолома», - сообщил Жмак.
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Напомним, ранее Европейская бизнес-ассоциация заявила, что Укрзализныця не использует возможность зарабатывать на металлоломе миллиарда. «Укрзализныця потенциально может реализовывать около 300 000 тонн металлолома в год, и получать дополнительный годовой доход в сумме 1-1,5 млрд грн. Однако пока этот потенциал не используется полностью », - отметили эксперты Ассоциации.
В частности, слишком медленными темпами происходит переработка вагонов, списанных на металлолом и исключенных из автоматизированного банка данных парка грузовых вагонов. Сейчас темпы утилизации составляют 100-400 вагонов в месяц. Это не соответствует потребностям рынка, ведь оптимальное количество переработки может составлять 800-1000 вагонов в месяц.