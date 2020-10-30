Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину из-за созданного властями финансового кризиса в зеленой энергетике, а также давления на инвесторов

Об этом они заявили в ходе дискуссии Energy Freedom, которая посвящена вопросу долгов и дальнейших инвестиций в сектор возобновляемой энергетики Украины (ВИЭ).

«Мы видим, что Украина считает прямые иностранные инвестиции очень важными. В то же время мы видим плохое отношение к инвестициям в ВИЭ. Действия правительства можно интерпретировать как высказывание «мы будем уважать контракты, которые мы подписали, когда это удобно для нас, но, когда это не удобно для нас, мы не будем». Это имеет огромные последствия», - сказал советник по вопросам торговли, торгового представительства Канады Адам Барболе.

По его словам, жестокое обращение с инвесторами ВИЭ будет сигналом для инвесторов в другие сектора экономики.

«Когда инвестор смотрит на новую страну как на новую инвестицию, он не ограничивается конкретным сектором, он смотрит на общий инвестиционный климат, и их беспокоит очень четкий сигнал, который правительство посылает в отношении возобновляемых источников энергии всему инвестиционному сообществу», - сказал Барболе.

В свою очередь, Лаура Пусинскайте, атташе по вопросам энергетики Посольства Литвы в Украине сообщила о глубокой обеспокоенности ситуацией в секторе ВИЭ Украины, поскольку существующие инвесторы чувствуют себя обманутыми, а новые инвесторы остановили все операции по вложениям.

«Будет печально, если правительство Украины продолжит невыполнение взятых на себя обязательств, а в таком случае наверняка будет много судебных исков в арбитражах. Зеленые инвесторы будут активными распространителями негативных взглядов на инвестиционный климат Украины среди иностранцев. Это негативно повлияет на будущие инвестиции не только в зеленую энергию, но и во все другие области», - сказала Пусинскайте.

При этом Александра Вацко, заместитель главы миссии Посольства Норвегии в Украине сообщила, что инвесторов беспокоит текущее состояние дел в зеленой энергетики Украины и то, что они видят невыполнение «зеленого» меморандума Кабмином.

«Инвесторы смотрят на предсказуемость, а предсказуемости в Украине нет. Норвежские инвесторы вложили около 20% всех прямых инвестиций в Украину в 2019 году, и в следующем году этого точно не будет. Мы надеемся, что Украина вернет доверие инвесторов, потому что мы видим, что этого не хватает», - заявил Вацко.

Напомним, задолженность Украины по выплатам за электроэнергию из возобновляемых источников за первые 7 месяцев года составляла 22,4 млрд грн. С сентября выполнение оплат продолжило нарушаться. За сентябрь уровень оплат составил – 60,5%, за 20 дней октября – 7,6%.

В сентябре ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями «зеленой» электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку в международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

28 октября они сделали повторное обращение к Д.Шмыгалю, которым заявили, что украинская власть перешла к преследованию и враждебной агрессии в адрес инвесторов в «зеленую» энергетику вместо того, чтобы выполнить взятые перед ними финансовые обязательства. Это был ответ на обвинения со стороны председателя ГНС в якобы уклонении от уплаты налогов компаниями, производящими «зеленую» электроэнергию.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты «зеленой» энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав.

По данным из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски в ГП «Гарантированный покупатель», чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды «Гарантированный покупатель» уже начал проигрывать.

Ранее депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Закон Украины« О Государственном бюджете Украины на 2020 год »по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии» (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиардов для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями «зеленой» энергетики.