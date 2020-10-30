Председатель Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отреагировать на нелегитимность действующего состава НКРЭКУ и неконституционность указе о его назначении.

Об этом говорится в копии письма Волынца к президенту Зеленскому.

«Указы о назначении членов НКРЕКП являются незаконными в связи с их несоответствием Конституции Украины, а поэтому требуют совершения Президентом последовательных действий по их отмене или обращение в Конституционный Суд Украины для официального признания их неконституционными», - говорится в письме Волынца.

Председатель профсоюза призвал президента инициировать перед Верховной Радой и правительством вопрос освобождения нелегитимного состава НКРЭКУ для выхода из ситуации.

Волынец также указал на многочисленные злоупотребления со стороны НКРЭКУ, которые стали причиной беспрецедентного кризиса в энергетическом и угольном секторе.

Напомним, подходы НКРЕКП к регулированию рынка раскритиковал Секретариат энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на энергорынке на комиссию возложил Антимонопольный комитет Украины, обязав комиссию прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.

Весной 2020 года была создана временная следственная комиссия парламента для выяснения причин энергетического кризиса. Она пришла к выводу, что ответственность за кризис целиком лежит на НКРЭКУ.

Кроме того, ВСК установила наличие у главы НКРЕКП Валерия Тарасюка семейного энергетического бизнеса, что стало предпосылкой начала антикоррупционной проверки НАЗК на предмет конфликта интересов.

В желтые Окружной админсуд открыл сразу несколько производств по освобождению действующего кладу НКРЭКУ из-за грубого нарушения закона.