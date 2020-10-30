Председатель Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отреагировать на нелегитимность действующего состава НКРЭКУ и неконституционность указе о его назначении.
Об этом говорится в копии письма Волынца к президенту Зеленскому.
«Указы о назначении членов НКРЕКП являются незаконными в связи с их несоответствием Конституции Украины, а поэтому требуют совершения Президентом последовательных действий по их отмене или обращение в Конституционный Суд Украины для официального признания их неконституционными», - говорится в письме Волынца.
Председатель профсоюза призвал президента инициировать перед Верховной Радой и правительством вопрос освобождения нелегитимного состава НКРЭКУ для выхода из ситуации.
Волынец также указал на многочисленные злоупотребления со стороны НКРЭКУ, которые стали причиной беспрецедентного кризиса в энергетическом и угольном секторе.
Напомним, подходы НКРЕКП к регулированию рынка раскритиковал Секретариат энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на энергорынке на комиссию возложил Антимонопольный комитет Украины, обязав комиссию прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.
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Весной 2020 года была создана временная следственная комиссия парламента для выяснения причин энергетического кризиса. Она пришла к выводу, что ответственность за кризис целиком лежит на НКРЭКУ.
Кроме того, ВСК установила наличие у главы НКРЕКП Валерия Тарасюка семейного энергетического бизнеса, что стало предпосылкой начала антикоррупционной проверки НАЗК на предмет конфликта интересов.
В желтые Окружной админсуд открыл сразу несколько производств по освобождению действующего кладу НКРЭКУ из-за грубого нарушения закона.