Инвесторы в развитие «зеленой» энергетики в Украине увеличили шансы доказать законность «зеленых» тарифов в Конституционном Суде благодаря широкой юридической экспертизе

Об этом написала народный депутат Украины, член фракции "Голос" Леся Василенко на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что ряд депутатов пытается через Конституционный Суд отменить действие в Украине «зеленых» тарифов. Та сообщила, что получила заключение от юристов Одесской Юракадемии, которое подтверждает законность "зеленых" тарифов. Что, по ее мнению, поможет инвесторам защитить свои права.

«Для защиты инвесторов от абсурдных манипуляций в Украине – а речь идет о попытке Александра Дубинского и нескольких десятков депутатов добиться признания незаконными действия «зеленых» тарифов — я заказала специальное научное исследование. Так, представители Одесской юридической академии подготовили широкий вывод относительно того, что «зеленые» тарифы в Украине являются конституционными», - написала Василенко.

Депутат сообщила, что передаст заключение юристов представителям Европейско-Украинского энергетического агентства, которое объединяет крупнейших инвесторов в отрасль возобновляемой энергетики страны, и намерен защищать права инвесторов в Конституционном Суде.

«Надеюсь, что оно поможет в защите прав инвесторов и доведении правильной позиции во время рассмотрения вопроса в Конституционном суде», - написала Василенко.

Ранее член правления Ассоциации просьюмеров Украины Андрей Зинченко заявил, что отмена Конституционным судом "зеленых" тарифов ударит по 25 тысячам украинцев, которые поставили солнечные электростанции на крыше, и по около 400 мелких бизнесменов.

Напомним, 10 августа по иску 47 народных депутатов, которые входят в орбиту влияния олигарха Игоря Коломойского, Конституционный суд открыл производство в деле о конституционности закона о зеленых тарифах. Годом ранее олигарх Игорь Коломойский в интервью Цензор.нет сообщил, что обдумывает возможность подачи запроса в Конституционный Суд о конституционности выплаты зеленых тарифов на энергию из альтернативных источников.

По мнению соучредителя ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, создают давление на производителей "зеленой" электроэнергии, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и облегчить возможность рейдерского захвата этих предприятий.

Член Правления Ассоциации просьюмерів Украины Андрей Зинченко заявил, что отмена Конституционным судом «зеленых» тарифов коснется не только крупных электростанций зеленой энергетики, но и ударит по 25 тысячам украинцев, которые установили солнечные электростанции на крыше, и по около 400 мелким бизнесменам.