Привлекательность «Центрэнерго» и ее цена во время приватизации существенно повысится после объединения с государственными угольными шахтами

Об этом заявил заместитель главы Фонда государственного имущества (владеет 78% акций «Центрэнерго») Тарас Елейко.

По «Центрэнерго» сейчас прорабатывается вопрос об объединении «Центрэнерго» в вертикально-интегрированную компанию с госшахтами. И это, действительно, может существенно увеличить и стоимость этого объекта, и его понятность для инвестора», - сообщил он в интервью государственному агентству «Укринформ».

Напомним, в начале октября Кабмин согласился на предложение Фонда государственного имущества создать вертикально-интегрированную компанию на базе «Центрэнерго» и наиболее перспективных угольных шахт.

Ожидается, что в состав новой компании войдут государственные шахты «Добропольеуголь», которые с 2011 г. находились во временной аренде у компании ДТЭК. По информации компании, ДТЭК инвестировал в государственные шахты «Добропольеугль» 400 млн долларов. На текущий момент они способны добывать до 4 млн тонн угля.

Идею присоединения шахт к «Центрэнерго» ранее поддержали глава комитета ВР по энергетике Андрей Герус и руководство самого «Центрэнерго».