Верховная рада имела полномочия вводить в действие зеленые тарифы в Украине, которые сейчас по представлению 47 народных депутатов Украины пытаются оспорить в Конституционном суде.

Об этом в своей колонке для издания "Юридическая практика" написал доктор юридических наук, профессор Ужгородского национального университета, советник председателя Конституционного Суда Украины (2008-2010), вице-президент Мирового конгресса украинских юристов Михаил Савчин.

Он рассказал, что Верховная Рада Украины установила механизм расчета «зеленого» тарифа на «зеленую» энергетику и правила предпринимательской деятельности в этой сфере, а также отдельным Законом № 1540-VIII определила статус Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг (Комиссия). При этом, осуществляя полномочия в сфере энергетики, Комиссия действует на основании, в пределах полномочий и в способ, предусмотренный Конституцией Украины и законами Украины.

"Юридическим основанием для осуществления регуляторных функций комиссии по правовому регулированию на рынке энергетики является конкретизация законов с целью обеспечения сбалансированной системы цен и тарифов на рынке энергетики. Таким образом, комиссия осуществляет самостоятельно свои полномочия по определению тарифов на зеленую энергетику", - уточнил он.

По словам Савчина, Комиссия является независимым регулятором и относится к центральным органам исполнительной власти. Этот орган является независимым от Кабинета Министров и не руководствуется в своей деятельности его указаниями, кроме случаев проведения консультаций, предусмотренных законодательством.

"Регуляторная деятельность комиссии должна соответствовать законодательству Украины, требованиям правовой определенности и предсказуемости. Комиссия в соответствии с Законом № 1540-VIII принимает решение независимо от того, любое влияние на процесс принятия этих решений со стороны органов государственной власти и третьих лиц не допускается", - добавил ученый.

Он отметил, что введение «зеленого» тарифа не противоречит по своей сути социальной функции собственности и социальной направленности экономики. При этом, использование энергии из альтернативных источников энергии приводит к уменьшению процента вредных выбросов в атмосферный воздух и таким образом обеспечивает защиту права на безопасную окружающую среду.

Напомним, 10 августа по иску 47 народных депутатов, которые входят в орбиту влияния олигарха Игоря Коломойского, Конституционный суд открыл производство в деле о конституционности закона о зеленых тарифах. Годом ранее олигарх Игорь Коломойский в интервью Цензор.нет сообщил, что обдумывает возможность подачи запроса в Конституционный Суд о конституционности выплаты зеленых тарифов на энергию из альтернативных источников.

По мнению соучредителя ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, создают давление на производителей "зеленой" электроэнергии, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и облегчить возможность рейдерского захвата этих предприятий.

Член Правления Ассоциации просьюмерів Украины Андрей Зинченко заявил, что отмена Конституционным судом «зеленых» тарифов коснется не только крупных электростанций зеленой энергетики, но и ударит по 25 тысячам украинцев, которые установили солнечные электростанции на крыше, и по около 400 мелким бизнесменам.