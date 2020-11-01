Украинские чиновники, в частности налоговики, осуществляют давление на инвесторов в "зеленую" энергетику для того, чтобы государство могло не выполнять свои обязательства перед ними относительно погашения долгов и поэтому инвесторам нужно ожидать проведения "маски-шоу" от налоговиков.

Об этом написал управляющий партнер адвокатской компании «Соколовский и партнеры» Владислав Соколовский в колонке для «энергореформы», комментируя обвинения со стороны председателя Государственной налоговой службы в адрес инвесторов в отрасль ВИЭ о якобы уклонении от уплаты налогов.

«Каждый день украинские чиновники ищут новые инструменты выталкивания инвесторов из страны. Мало того, что ГП "Гарантированный покупатель" (читай государство) задолжало 24 миллиарда компаниям "зеленой" генерации, еще их хотят использовать, как дойную корову бюджета», - написал Соколовский.

Он отметил, что налоговики считают – "богатые" солнечные и ветряные электростанции не имеют право применять ускоренную амортизацию. Соответственно, по их мнению, обязаны уплатить увеличенный налог на прибыль общей суммой 20 млрд гривен.

«Аргумент – гарантийный срок использования солнечных панелей 30 лет. Но как это касается ускоренной амортизации – непонятно»,- подчеркнул Соколовский.

По его мнению, заявления руководителя ГНС не останутся пустыми словами, поэтому компаниям отрасли следует готовиться к визитам налоговиков с проверками, которые начнутся сразу после отмены моратория на их проведение.

«В любом случае must-have для каждого предприятия "зеленой энергетики": принять приказ об учетной политике, если такого нет; установить в приказе об учетной политике методы и сроки амортизации, в частности, относительно морального износа для применения ускоренной амортизации; определиться с пределами существенности для основных средств и порядком проведения переоценки», - посоветовал юрист.

Напомним, в сентябре ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку к международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

28 октября они сделали повторное обращение в Шмыгаля, которым заявили, что украинская власть перешла к преследованию и вражеской агрессии в адрес инвесторов в "зеленую" энергетику вместо того, чтобы выполнить взятые перед ними финансовые обязательства. Это был ответ на обвинения со стороны председателя ГНС в якобы уклонении от уплаты налогов компаниями, которые производят "зеленую" электроэнергию.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к подаче групповых исков против Украины для защиты своих прав.

По данным из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды "Гарантированный покупатель" уже начал проигрывать.