Политический видеоблогер Михаил Чаплыга посвятил свой очередной ролик разбору угроз, которые несёт планируемая пенсионная реформа.

По его мнению, для начала стоит вспомнить о том, как работают банки – а эта реформа как раз должна превратить пенсионные фонды в их аналог. Особенность состоит лишь в том, то услуги этих банков будут принудительными – выплачивать им три процента дохода вас обяжет государство. А они впоследствии, возможно, заплатят вам.

«Вы приходите в банк и хотите положить на депозит 1000 гривен, а банк говорит: да, мы выплатим вам 1100 гривен через какой-то период, а если не выплатим, то не выплатим. Банк вам в залог ничего не дает. Но когда вы приходите в банк и хотите попросить 1000 гривен, банк попросит у вас материальную ценность, хоть что-нибудь в залог», - поясняет Чаплыга.

В данном случае важно то, что банк своими деньгами не рискует, ведь у него уже есть гарантия – ваш залог. Рискуете только вы.

Если в такой ситуации банк заменить пенсионным фондом, ничего не изменится. Гарантий нет ни здесь, ни в банке. Да, фонд должен в будущем платить вам пенсию, но сперва нужно заработать деньги на неё – то есть инвестировать ваши средства, чтобы они принесли прибыль.

«Как оказалось, наши банки – самые ликвидные, у них очень много денег, но вложить их некуда, у нас нет экономики. Они вкладывают в так называемую пирамиду внутреннего долга, ОВГЗ – облигации государственного займа. Они вкладывают в эти облигации, которые, по сути – скрытая эмиссия денег. Деньги себе, банкам облигации», - добавил обозреватель.

Всё это порождает типичную финансовую пирамиду, в которой более поздние вкладчики платят более ранним. Больше деньгам взяться неоткуда, ведь работающего сектора экономики по-прежнему нет. Но его и не будет до тех пор, пока деньги засасывает в себя пирамида внутреннего долга. И возможности вырваться из этого порочного круга не видно.

«Более того, на эту пирамиду приглашают не только наши банки, мы стали всемирным казино. Все страны начали играть в нашем казино, приходить с бабками, забирать сумасшедшие проценты и грозить отъемом нашего имущества. То есть наши суда не смогут заходить в любые порты, самолеты не смогут летать, не дай Бог, мы еще дефолт объявим», - замечает Чаплыга.

В этой связи он не обошёл вниманием и рынок земли:

«Мы его открыли, чтобы чужие пенсионные фонды – Америки, Австралии, Австрии и других стран заходили к нам, скупали нашу землю, зарабатывали бабки и оплачивали своим пенсионерам. То есть, вместо того, чтобы землю, как единственный невосполнимый ресурс, постоянно растущий в цене актив, положить в наш государственный пенсионный фонд как гарантию будущего, мы её распродаем.

Михаил Чаплыга подчеркнул: необходимо сперва создать фонд национального благосостояния, и лишь тогда приступать к пенсионной реформе.

Ранее сообщалось о предстоящем повышении пенсий.

Также рассматривался вопрос о том, действительно ли через 15 лет на одного работника будут приходиться два пенсионера.