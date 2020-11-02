Председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец обратился к Нацагентства по предотвращению коррупции (НАЗК) с просьбой ускорить проведение проверки председателя НКРЭКП Валерия Тарасюка на предмет коррупционного конфликта интересов.

Об этом говорится в письме Волынца в адрес главы агентства.

«НАЗК сообщил мне о начале мониторинга и контроля за исполнением главой НКРЕКП актов законодательства по вопросам предотвращения коррупции и урегулирования конфликта интересов... прошу незамедлительно уведомить меня о результатах начатого мониторинга», - говорится в обращении.

Кроме того, лидер профсоюза горняков попросил в НАЗК предоставить сведения о прохождении Тарасюком специальной проверки перед назначением на должность члена и главы НКРЭКП.

«Министерство юстиции отметило, что в течение 2019 года к нему не поступал запрос о проведении специальной проверки относительно наличия корпоративных прав у Тарасюка... Прошу сообщить, проводило ли НАЗК специальную проверку в отношении Тарасюка до его назначения», - говорится в обращении.

Просьбу ускорить рассмотрение обращения Волынец объяснил критической ситуацией на энергетическом рынке, которая возникла из-за непрофессиональных и коррупционных действий руководства регулятора.

Напомним, в начале октября НАЗК по обращению Волынца начало антикоррупционную проверку в отношении председателя НКРЭКП Тарасюка.

Причиной стали опубликованные временной следственной комиссией Верховной Рады данные о семейном энергетическом бизнесе у Валерия Тарасюка.

В частности родной брат председателя НКРЭКП руководит трейдером электрической энергии, который является контрагентом ряда государственных компаний «Укрэнерго» и «Гарантированный покупатель» и в ежедневном режиме торговала электрической энергией.

Кроме того Окружной админсуд Киева начал слушание дела об увольнении Тарасюка.

Коррупционный скандал вокруг главы НКРЭКУ происходит на фоне критики действий регулятора со стороны ЕС. Так в конце октября подходы НКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат Энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на энергорынке на комиссию возложил Антимонопольный комитет Украины, обязав комиссию прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.