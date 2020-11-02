В Кабинете министров подготовлен законопроект, в соответствии с которым коммунальные тарифы впредь будут устанавливаться не центральной, а местной властью

Почему было принято такое решение и каких последствий от него ждать, выяснял Youtube-канал Знай.ua.

В этом отопительном сезоне действуют пока прежние правила, поскольку Верховная Рада ещё не утвердила законопроект. Реальностью новая инициатива может стать не раньше будущего года. Но чем она обернётся на практике?

Эксперт Геннадий Рябцев полагает: «Кабмин решил попросту переложить ответственность за коммуналку на органы местного самоуправления».

С одной стороны, такой шаг в целом соответствует политике децентрализации. С другой – правительство избавляется от чрезвычайно неудобной тарифной проблемы, перекладывая её на муниципальную власть. А у той гораздо меньше ресурсов, чем у центральной, и с проблемой она может не справиться.

Каждый новый отопительный сезон несёт потребителям тепла какие-то сюрпризы. Пожалуй, самым неприятным из них может стать сокращение субсидий в разгар сезона. Да и в остальном положение дел меняется не к лучшему: дома ветшают и разрушаются, тарифы увеличиваются, а сфера в целом делается всё более убыточной. Всё это будет продолжаться и далее, только в ответе будет уже местная власть.

А как же центральная власть, как же президент? Считается, что он здесь ни при чём. Но разве не он назначает членов НКРЭКУ? Разве не в его власти изменить общую стратегию: например, таким образом, чтобы местная власть могла решать проблемы ЖКХ, но и государство контролировало этот процесс?

«Это не компетенция президента, это отмазка для тупых», - считает глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко. Возможно, это и в самом деле не его компетенция, но ведь то же самое можно сказать и о борьбе с коронавирусом, и о легализации марихуаны, и о дорожном строительстве. Однако всем этим Владимир Зеленский активно занимается. Недавно он вместе с киевским мэром Виталием Кличко хвалился огромными запасами угля и газа, и началом отопительного сезона – а это тоже не сфера полномочий президента.

Но при этом ни слова не было сказано о 44 миллионах гривен, которые исчезли из бюджета «Киевтеплоэнерго», и теперь киевляне должны возмещать эту пропажу каждый раз, получая платёжки.

Чей это уровень ответственности – государственный или местный? И поможет ли тарифная революция решению проблемы?

Ранее сообщалось о сокращении коммунальных субсидий.

Также стало известно о законопроекте, который корректирует полномочия НКРЭКУ.