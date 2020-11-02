За повышение НКРЭКУ тарифа на передачу электроэнергии заплатит промышленность, находящаяся на грани выживания, и каждый украинец из своего кармана

Об этом написал народный депутат Украины Муса Магомедов на своей странице в Facebook.

Депутат назвал циничными высказывания главы Национальной комиссии, осуществляющей госрегурирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерия Тарасюка об умеренности повышения тарифа на передачу электроэнергии.

«Тарасюк пытается преподнести новые тарифы как щадящие. Но это цинично, учитывая, что комиссия взваливает на плечи бизнеса долги перед «зелеными», которые накопило государство. И не только на плечи бизнеса: промышленность, которая и так работает с практически нулевой рентабельностью, заложит расходы в стоимость товаров. А значит, каждому украинцу придется открыть похудевший кошелек», - написал Магомедов

Депутат отметил, хотя НКРЭКУ под давлением общественности и промышленности отказалась от идеи поднять тариф на передачу электроэнергии вдвое, как планировала изначально, нынешнее повышение тоже существенно ударит по бизнесу, пострадавшему из-за коронакризиса.

«Тарасюк сказал, что выше 340 гривен за мегаватт цена не вырастет. Но радоваться особенно нечему: это все равно на 100 гривен дороже, чем есть сей час», - написал Магомедов.

По его мнению, в нынешних кризисных условиях власть должна поддерживать промышленность и население, а не усиливать финансовое давление.

«Промышленность нужно поддерживать, а не нагружать новыми платежками. Она и так находится на грани выживания – из-за кризиса и падения производства. Тысячи украинцев лишись работы за этот год. Сотням тысяч снизили зарплаты, которые просто нечем платить», - подчеркнул депутат.

Как известно, для расчета с долгами перед «зеленой» генерацией НКРЭКУ предлагает с 1 декабря повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-ч, то есть на 30%, а в 2021 году – до 500 грн/МВт-час.

Промышленники и бизнес выступили против этого решения. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы и падения экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги.

Тогда глава НКРЭКУ заявил, что тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в следующем году не превысит 340 грн/МВт-ч: этого достаточно, чтобы урегулировать ситуацию с долгами перед «зеленой» генерацией.

В свою очередь ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку к международному арбитражу против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.