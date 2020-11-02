Новое руководство "Укрзализныци" способно провести реформирование отрасли, хотя наблюдательный совет и затягивает этот процесс. Об этом заявил народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко.

"Исходя из инициатив, которые сегодня декларирует УЗ и новый руководитель, новая команда, они действительно вселяют надежду. Речь идет о финансировании наконец заводов, которые находятся в УЗ, о ремонте отечественных локомотивов", - рассказал Скично.

По его словам, отечественные вагоноремонтные заводы сейчас загружены заказами, в частности Львовский электровозо-ремонтный завод локомотивов.

"Еще в сентябре и летом у них не было работы, они стояли. А сейчас у них уже очередь из локомотивов, и им бы успеть выполнить тот план, который им нарисовали. Это говорит о положительных сдвигах, потому что сегодня капитальный ремонт отечественного локомотива в районе 550 тыс. долл. Причем это действительно капитальный ремонт - с заменой двигателя большинства элементов, которые изношены. А покупка нового Локомотива - это в районе 4 млн долларов", - рассказал Скичко.

По его мнению, новое руководство «Укрзализныци» решительно настроено реформировать отрасль несмотря на проблемы со стороны наблюдательного совета компании, который тормозит принятие решений.

"Есть определенная проблема с коммуникацией с наблюдательным советом, они сегодня в некоторой степени не хотят брать на себя ответственность и затягивают процесс. Откровенно говоря, работа очень медленная из-за этого. Но все же надеемся, что в ближайшее время все изменится и приведет к результатам", - подытожил Скичко.

Напомним, ранее экс-директор по развитию бизнеса «Укрзализныци» Андрей Рязанцев сообщил, что Наблюдательный совет «Укрзализныци» сорвала получения кредита ЕБРР на закупку новых вагонов, при этом государство обязано уплатить банку 85 млн грн комиссии за неиспользование кредита. Вследствие этого, по его словам, производство украинских вагонов сократилось на 70%.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук отмечал, что «Укрзализныця» станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых, и считает, что проведение реформы «Укрзализныци» будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.