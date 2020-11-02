Невыполнение украинскими властями обязательств перед инвесторами в "зеленую" энергетику отпугивает их от Украины, что имеет негативное влияние на политическое и экономическое положение государства.

Об этом заявил Магнус Йохансен, вице-президент по развитию бизнеса NBT (инвестор в ветровую энергетику) в ходе обсуждения проблемы возможной отмены зеленых тарифов Конституционным судом Украины.

По его словам, инвесторы негативно восприняли неспособность украинских властей выполнить взятые обязательства перед производителями электроэнергии из альтернативных источников по оплате за поставленный ток и погашение задолженности перед ними.

«Мы все время во время последних 6 месяцев обсуждали неплатежи со стороны «Гарантированного покупателя». Наконец мы смогли встретиться с премьер-министром Шмигалем и и. о. министра госпожой Буславец и услышали о подписании между ассоциациями и премьером министром будет уже окончательным документом, который решит проблему неплатежей. Мы думали, что будет происходить именно то, что мы подписали, но, к сожалению, ситуация продолжается, ничего пока не изменилось», - рассказал Йохансен.

По его мнению, следствием таких действий власти, несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского об открытости государства и желание привлекать иностранные инвестиции, станет то, что иностранные инвесторы уйдут из Украины и не только из энергетической отрасли.

«Представьте себе, что президент Зеленский приглашает иностранных инвесторов на встречу и на обед, но там на заднем дворе сидят собаки готовы спустить на тех же инвесторов. Представьте себе, что это так себе представляют международные инвесторы в таком случае. Зачем им тогда приходить и если такие случаи будут случаться и в дальнейшем, то инвестиции в Украину вообще прекратятся», - считает Йохансен.

Ранее член правления Ассоциации просьюмеров Украины Андрей Зинченко отметил: государство должно выполнить свои обязательства по погашению долгов перед инвесторами в проекты по развитию "зеленой" энергетики, иначе они обратятся в суды.

В то же время управляющий партнер UDP Renewables Сергей Евтушенко заявил, что в отрасль альтернативной энергетики в Украине было инвестировано около 10 млрд долларов, что составляет 25% общего объема иностранных инвестиций в страну.

Напомним, 1 августа вступил в силу Закон № 810-IX, принятый с целью реализации ключевых положений Меморандума о взаимопонимании между правительством и инвесторами в ВИЭ. Законом предусматривается, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей «чистой» электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и тому подобное. Также закон предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию, начиная с августа текущего года. Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ - в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (около 9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

В сентябре ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями «зеленой» электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку к международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

28 октября они сделали повторное обращение в Шмыгаля, которым заявили, что украинская власть перешла к преследованию и вражеской агрессии в адрес инвесторов в «зеленую» энергетику вместо того, чтобы выполнить взятые перед ними финансовые обязательства. Это был ответ на обвинения со стороны председателя ГНС в якобы уклонении от уплаты налогов компаниями, которые производят «зеленую» электроэнергию.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты «зеленой» энергетики готовятся к подаче групповых исков против Украины для защиты своих прав.

По данным из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП «Гарантированный покупатель», чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды «Гарантированный покупатель» уже начал проигрывать.