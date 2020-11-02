Инициатива Мининфраструктуры одномоментно списать старые вагоны является непродуманной и может повлечь проблемы на рынке перевозок. Нужно установить переходный период. Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала «Украина24», комментируя инициативу Мининфраструктуры ограничить срок эксплуатации грузовых вагонов.

"Это очевидно непродуманное решение со стороны Министерства инфраструктуры и УЗ. Все понимают желание и бизнеса, и регулятора, чтобы пользовались новыми вагонами и нормальной скоростью, потому что по нормативам у нас сейчас скорость упала в несколько раз и сколько новых вагонов не строй, они превратятся в колеса. Но во времена кризиса нельзя внезапно переходить на новый формат и говорить, что все, с завтрашнего дня пользуются новыми или многолетними вагонами", - сказал Омелян.

По его словам, быстро обновить подвижной состав невозможно - на это нет ни средств у бизнеса, ни мощностей, чтобы построить значительное количество вагонов. По мнению экс-министра, правительство должно установить переходный период для введения такого решения.

"Кабинет министров должен учесть позицию бизнеса и провести переговоры с ним, с УЗ, с Министерством инфраструктуры. И установить необходим переходный период на время, когда бизнес будет иметь возможным после выхода из затяжного экономического кризиса в нашем государстве найти необходимые средства и постепенно перестраивать подвижной состав", - считает Омелян.

Он также считает, что «Укрзализныця» должна провести независимый технический аудит подвижного состава и особенно – путей и инфраструктуры, ведь в последнее время участились случаи схода вагонов и возгорания локомотивов. И только после этого принимать решение относительно вариантов его обновления.

Ранее народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил, что инициатива Мининфраструктуры ограничить срок использования железнодорожных вагонов приведет к списанию 89 тысяч вагонов, что вызовет дефицит подвижного состава и как следствие - коллапс в промышленности и агросекторе.

В то же время президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что списание вагонов из-за сокращения срока эксплуатации заставит «Укрзализныцю» покупать новые, хотя гораздо важнее направлять инвестиции в обновление железнодорожной инфраструктуры, которая сейчас находится в критическом состоянии.