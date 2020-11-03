Ни одна страна в мире не подвергает сомнению законность «зеленых» тарифов, признание их неконституционными в Украине станет катастрофой для инвестиционного имиджа страны.

Об этом заявил юридический советник компании Арцингер Ярослав Чекер.

«Это будет катастрофой для инвестиционного имиджа и с точки зрения арбитражей, и с точки зрения инвестклимата Украины, как для международных игроков, так и для украинских инвесторов... Не нашел в мире, чтобы такое было и кому в голову пришло рассматривать или конституционный зеленый тариф или нет», - сказал Чекер.

По его словам, даже само обращение депутатов в Конституционный Суд за заключением о конституционности «зеленых» тарифов уже негативно повлияло на энергорынок и почти остановило приток инвестиций в страну.

"Само существование представления оно уже негативно повлияло на рынок, поскольку это правовая неопределенность. Конечно уже инвесторы не спешат инвестировать в те же проекты, хотя сейчас уже регуляторная среда в принципе позволяло бы в определенные проекты инвестировать. Но наличие такого конституционного представления и производства делает такую инвестицию рисковой", - пояснил Чекер.

Юрист также отметил, что по этой же причине банковский сектор также с осторожностью начал относиться к кредитованию проектов по развитию «зеленой» энергетики в Украине.

Ранее член правления Ассоциации просьюмеров Украины Андрей Зинченко заявил, что отмена Конституционным судом "зеленых" тарифов ударит по 25 тысячам украинцев, которые поставили солнечные электростанции на крыше, и по около 400 мелких бизнесменов.

Напомним, 10 августа по иску 47 народных депутатов, которые входят в орбиту влияния олигарха Игоря Коломойского, Конституционный суд открыл производство в деле о конституционности закона о зеленых тарифах.

Годом ранее олигарх Игорь Коломойский в интервью Цензор.нет сообщил, что обдумывает возможность подачи запроса в Конституционный суд о конституционности выплаты зеленых тарифов на энергию из альтернативных источников.

По мнению соучредителя ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, создают давление на производителей «зеленой» электроэнергии, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и облегчить возможность рейдерского захвата этих предприятий.

По мнению доктора юридических наук, профессора Ужгородского национального университета, советника председателя Конституционного Суда Украины (2008-2010) Михаила Савчина, парламент Украины имел полномочия на введение "зеленых" тарифов, которые сейчас пытаются оспорить в Конституционном Суде.