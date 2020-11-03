Искривление на энергорынке приводят к убыткам для его участников и повышению тарифов, регулятор должен их исправить

Об этом заявил глава «Первой энергетической ассоциации Украины» Василий Котко.

«У нас очень искаженный рынок. На рынке есть очень много вещей, которые нужно отрегулировать и которые либо не регулируются вообще, либо регулируются, но с большим опозданием», - рассказал Котко.

По его словам, в результате таких искажений отдельные участники рынка прибегают к спекуляциям и злоупотреблений, возникла значительная задолженность на энергорынке и эту проблему пытаются решить повышением тарифов на электроэнергию.

«Какие последствия? Искажаются цены, искажаются стимулы. Кого жизни заставляет лезть в разные дырки, потому что другого выхода нет. Кто-то видит просто большую амбразуру, куда можно влезть и что-то получить. На рынке же все ведут себя так, как им позволяют правила », - пояснил Котко.

По мнению эксперта, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных послушание, должен исправить искривление на энергорынке, что остановит злоупотребления.

«Надо отрегулировать рынок должным образом, и тогда задача регулятора состоит в том, чтобы направлять участников рынка в русле, необходимом для общества и полезном для общества. Если он этого не делает, то люди есть люди, все ищут свою выгоду, где может, тот ее и находит. А кто-то из-за недостатков регулирования вообще имеет огромные убытки, и они от него никак не зависят », - считает Котко.

Как известно, для расчета с долгами перед «зеленой» генерацией НКРЕКП предлагает с 1 декабря повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-ч, то есть на 30%.

Промышленники и бизнес выступили против этого решения. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы падения экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги.

В свою очередь ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку в международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.