Инициатива Мининфраструктуры о списании старых вагонов непродуманна - производственные мощности украинских вагоностроительных заводов не позволят быстро заменить их новыми

Об этом заявил глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

«Если мы говорим о вагоностроительстве, то я хочу сказать, что еще 7 лет назад в Украине было 32 завода, которые изготавливали комплектующие и строили вагоны. Мы экспортировали вагоны в ближнее зарубежье, в основном покупала Россия, Казахстан и т.д. Сегодня ситуация такая, какая есть: мы не можем даже себя обеспечить», - рассказал Соболь.

По его мнению, инициатива резкого списания старых вагонов приведет к тому, что в Украину начнут завозить вагоны из-за рубежа, а не заказывать у отечественного производителя.

«Для того, чтобы покупать украинское, нужно поднять украинское производство. Но у нас его нет. Если из 32 предприятий, по-моему, осталось 3 или 4 вагоноремонтных завода и один Крюковский, который еле-еле из возможностей своих производственных, а именно он может выпускать 200 вагонов в год, а выпускает, по последним данным, там и 20 нет», - объяснил Соболь.

Эксперт считает намерение списать старые вагоны популистским решением, предупредив, что оно может привести к дефициту подвижного состава и спровоцировать коллапс на рынке железнодорожных перевозок.

«Нельзя принимать такие откровенно популистические решения. Сначала нужно померять проблематику и померять последствия таких решений, а потом их принимать», - подчеркнул Соболь.

Ранее глава ГО «Украинская железнодорожная ассоциация» Андрей Кирикович заявил, что инициатива Мининфраструктуры по списанию старых вагонов неподъемна для бизнеса. По его мнению, необходима поэтапная программа обновления вагонного парка, рассчитанная на 10 лет.

В свою очередь генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак считает, что решение о сокращении сроков эксплуатации железнодорожных вагонов ударит прежде всего по «Укрзализныце», которая вынуждена будет списать большинство полувагонов и все зерновозы, и будет стоить компании 15 млрд грн ежегодно.