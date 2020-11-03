НКРЭКУ поспешно аннулировала лицензию на торговлю электроэнергией уже второй компании из окружения председателя комиссии Валерия Тарасюка.

Об этом со ссылкой на данные Временной сообщил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Сделано это было с целью скрыть доказательства манипуляций и злоупотреблений главы Национального регулятора, чьи компании в течение года незаконно зарабатывали на энергорынке", - сообщил Наливайченко.

Речь идет о ПАО "Трест Киевэлектромонтаж", которая специализируется на внешнем освещении.

"На позапрошлой неделе я опубликовал данные ВСК о 132,5 млн гривен государственных средств из бюджетов разных уровней получила близкая к Тарасюка компания «Трест Киевэлектромонтаж». Эта компания специализируется на внешнем освещении, а также до прошлой пятницы (30 октября-прим.) была активным участником рынка электрической энергии: малая договор на передачу тока с «Укрэнерго» и лицензию на право торговли электроэнергией", - отметил Наливайченко.

По его словам, решение об аннулировании лицензии было принято в тот же день, как ВСК обратилась за дополнительной информацией относительно объемов торговли электроэнергией.

"Поспешный отзыв лицензии на поставку электроэнергии уже второй компании Тарасюка свидетельствует о попытках руководителя НКРЭКУ избежать ответственности за коррупцию", - подчеркнул нардеп.

Несмотря на противодействие со стороны НКРЭКУ и бездействие отдельных правоохранительных органов, ВСК продолжает выявлять коррупционные преступления в НКРЭКУ.

"Несмотря на отсутствие уголовных производств за злоупотребления руководства НКРЭКУ, действия ВСК уже привели к прекращению противоправной и коррупционной работы на энергорынке двух компаний из окружения Тарасюка", - подытожил экс-глава СБУ.

Напомним, в начале октября НАПК начало антикоррупционную проверку в отношении председателя НКРЭКУ Тарасюка из-за конфликта интересов.

Основанием стали опубликованные временной следственной комиссией Верховной Рады данные о семейном энергетическом бизнесе у Валерия Тарасюка.

В частности родной брат председателя НКРЭКУ руководит трейдером электрической энергии, который в течение года был контрагентом ряда государственных компаний «Укрэнерго» и «Гарантированный покупатель» и в ежедневном режиме торговал электрической энергией. Кроме того ВСК установила бизнес-интересы Тарасюка в сферах наружного освещения и изготовления металлоконструкций.

Также Окружной админсуд Киева в октябре начал слушание дела об увольнении Тарасюка.

Коррупционный скандал вокруг главы НКРЭКУ происходит на фоне критики действий регулятора со стороны ЕС. Так в конце октября подходы НКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат Энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на энергорынке на комиссию возложил Антимонопольный комитет Украины, обязав комиссию прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.