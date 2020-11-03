Для «Укрзализныци» изношенные локомотивы являются гораздо большей проблемой, чем старые вагоны, поэтому инвестировать нужно, прежде всего, в обновление тяги. Об этом написал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в колонке для «Интерфакс-Украина».



По словам эксперта, большинство локомотивов в «Укрзализныце» старые, что сказывается на качестве железнодорожных перевозок. Поэтому вопрос обновления парка локомотивов должен быть, по его мнению, первоочередным.



«Гораздо большая проблема – локомотивы: их у УЗ новых почти нет. Парк на 95% состоит из локомотивов, которые нуждаются в серьезных капитальных ремонтах», - написал Каленков.



По его мнению, отечественные вагоноремонтные заводы могли бы сменить профиль и заняться ремонтом локомотивов, поскольку сейчас их ремонтируют в основном за пределами страны.



Что касается инициативы Мининфраструктуры по обновлению вагонов, то Каленков считает, что этот вопрос сейчас менее актуален, а намерение списывать вагоны из-за срока их эксплуатации назвал спорным. Он подчеркнул: важно техническое состояние вагона, а не его возраст.



«В Европе нет такого понятия, как "нормативный срок службы вагонов": вагон ездит до тех пор, пока соответствующие службы допускают его к рельсам», - отметил Каленков.



Напомним, 8 октября Министерство инфраструктуры Украины опубликовало проект приказа «Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте», которым предусмотрено сокращение в Украине вагонного парка путем запрета продления срока использования вагонов с сроком эксплуатации, превышающим нормативный.



Согласно проекту приказа, ограничение предлагается применить в том числе и к полувагонам - наиболее массовому виду парка, в котором перевозится практически весь объем угольной продукции. В частности, предлагается запретить продлевать срок эксплуатации полувагонов старше 33 лет (1,5 нормативных сроки службы) с постепенным уменьшением предельного срока службы с 33 лет до 22 в период 2021-2029 годов, кроме вагонов, для которых срок на данный момент уже продлен.



Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что для «Укрзализныци» первоочередным является решение проблемы нехватки локомотивов, и именно в них нужно инвестировать средства, а не в покупку новых вагонов на замену тем, которые планируют списать.



Ранее народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил, что инициатива Мининфраструктуры ограничить срок использования железнодорожных вагонов приведет к списанию 89 тысяч вагонов, что вызовет дефицит подвижного состава и как следствие - коллапс в промышленности и агросекторе.