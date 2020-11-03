Несмотря на противоречивое решение Высшего антикоррупционного суда, дело "Роттердам+" все равно будет закрыто, из-за отсутствия в нем какого-либо состава преступления.

Такое мнение в эфире телеканала «Украина24» экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

"Безотносительно этого решения (решение ВАКС от 27 октября – прим.) мое мнение остается неизменным: дело подлежит закрытию из-за отсутствия состава и отсутствия каких - либо доказательств, гипотез", - заявил вовк.

Неожиданное изменение позиции ВАКС, который сначала признал закрытие дела законным и обоснованным, а затем удовлетворил иск ферросплавного завода Игоря Коломойского и отменил это решение, Вовк объяснил неслыханным политическим давлением.

"Будем действовать так же как последние четыре года последовательно защищать свою честь, репутацию и докажем что дело подлежит закрытию", - подытожил экс-глава НКРЭКУ.

Напомним, 27 октября Высший антикоррупционный суд неожиданно пересмотрел свое решение по делу «Роттердам+» и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела из-за отсутствия состава преступления.

Такое решение суд принял по заявлению Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского. По утверждению адвокатов, на судью оказывалось беспрецедентное политическое давление со стороны заявителя и вовлеченного в процесс НАБУ.

В сентябре этот де суд признал закрытие дела «Роттердам+» полностью законным и обоснованным, изучив собранные за 3,5 года материалы следствия. Тогда суд пришел к выводу, что нет доказательств совершения преступления и причинения вреда от действия формулы.

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 года из-за отсутствия состава преступления. Это решение вскоре подтвердил Офис генерального прокурора, а также Высший антикоррупционный суд.