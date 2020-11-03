Инвесторы в зеленую энергетику Украины призвали Верховную Раду внести изменения в закон о госбюджете на 2020 год и предоставить государственные гарантии компании НЭК Укрэнерго, чтобы она могла получить кредиты и это улучшит ситуацию с накопленными долгами на рынке электроэнергии

Соответствующее заявление сделала Украинская ассоциация возобновляемой энергетики, которая отметила, что завтра Верховная Рада Украины будет рассматривать Проект Закона №4119 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».



"Законопроектом предусматривается дополнить ст. 6 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» новым пунктом, который будет способствовать урегулированию расчетов за «зеленую» электроэнергию. Предлагается определить право предоставлять государственные гарантии для получения кредитных средств в части обеспечения долговых обязательств НЭК «Укрэнерго» по решению Кабинета Министров Украины», - говорится в заявлении.

Ассоциация напоминает, что вопрос погашения задолженности производителям электроэнергии из возобновляемых источников, которая накопилась по состоянию на 1 августа 2020 г., путем оформления облигаций внутреннего государственного займа в текущем году не был поддержан Министерством финансов Украины.

Таким образом, выполнение обязательств государства по погашению задолженности в 9 млрд грн перед производителями «зеленой» энергии в соответствии с подписанным Меморандумом о взаимопонимании оказалось под вопросом.



«Учитывая финансовую разбалансированность на рынке электроэнергии, экономически необоснованный тариф на услугу по передаче э/э, которые привели к накоплению огромных долгов, оператор системы передачи сможет получить кредитные средства для выполнения своих обязательств только при условии предоставления государственных гарантий их возврата», - подчеркивает УАВЕ.

Согласно позиции ассоциации, государственные гарантии является условием предоставления кредитов «Укрэнерго» не только международными финансовыми учреждениями, но и государственными банками, о чем неоднократно отмечалось на рабочих группах при Министерстве энергетики и на заседаниях антикризисного энергетического штаба.

Как сообщалось, ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку к международному арбитражу против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.