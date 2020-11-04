Нынешний состав НКРЭКУ сознательно занимается саботажем и вредительством, что приводит к крупнейшему за все годы независимости кризису в энергетическом секторе
Об этом заявил народный депутат, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
"У меня вызывает огромные вопросы относительно конфликта интересов и относительно того, что на самом деле происходит. Я считаю, что НКРЭКУ в нынешнем виде просто занимается саботажем и вредительством», - сообщил Гончаренко в эфире телеканала «Україна24».
По его словам, кризис на энергорынке началась после открытия импорта электрической энергии из России осенью 2019 года, что привело к ограничению производства тока украинскими компаниями.
"Если мы говорим о НКРЭКУ, я хочу напомнить, с чего начался кризис в энергетике. Из решения о допуске российской электроэнергии, импорте российской электроэнергии в Украину. С того момента начались проблемы", - добавил Гончаренко.
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Как результат, по его словам, государственные энергокомпании «Энергоатом» и «Укрэнерго» изменили прибыли на многомиллиардные убытки.
Сейчас НКРЭКУ готовит очередное повышение тарифа для бизнеса с 1 декабря 2020 года. По оценкам Гончаренко, увеличение тарифа для промышленности, приведет к увеличению цен на все товары и услуги.
Напомним, в начале октября НАПК начало антикоррупционную проверку в отношении председателя НКРЭКУ Тарасюка из-за конфликта интересов.
Основанием стали опубликованные временной следственной комиссией Верховной Рады данные о семейном энергетическом бизнесе у Валерия Тарасюка.
Коррупционный скандал вокруг главы НКРЭКУ происходит на фоне критики действий регулятора со стороны ЕС. Так в конце октября подходы НКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат Энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на энергорынке на комиссию возложил Антимонопольный комитет Украины, обязав комиссию прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.
Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк, несмотря на рекордные убытки государственных энергокомпаний, заявляет об отсутствии кризиса.
С 1 декабря НКРЭКУ планирует повышение тарифа на передачу тока на 30%. С критикой такого решения выступили как крупные промышленные потребители так и энергетики.