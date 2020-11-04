Час, коли Вікторія Руда очолювала кредитний комітет Укрексімбанку і відповідала за бізнес-кредитування, славиться мільярдними втратами і ну вже дуже лояльним ставленням до осіб, які «біля керма»

Про це повідомляє Знай з посиланням на Політраду.

Будучи людиною екс-міністра фінансів Юрія Колобова, з легкої руки Вікторії Рудої кредитувалися компанії колишніх регіоналів навіть після Революції Гідності. Йдеться про ТОВ "Ангел 2008", ТОВ "ДОНБАС лідерстрой", ТОВ» ДМС-Строй", які замішані в кримінальних провадженнях за фактом незаконного кредитування держпідприємств.

Після зміни влади, Вікторія Руда не розгубилася і підлаштувалася під нових покровителів. Найяскравішим прикладом "Жити по-новому" стала реструктуризація боргів порошенківської корпорації "Богдан" під 1% і це при 15,5 (на той час) процентній ставці НБУ, яка повинна бути орієнтиром для інших банків в країні.

Що ми маємо в результаті? Укрексімбанк не вилазить з боргів НБУ, лояльні умови кредитування звичайно ж завдають шкоди Держбанку і за фактом відбувається розкрадання державних коштів.

Тільки, проблеми в державних установах-це як абстракція, не зрозуміло, хто готовий заступитися за гроші вкладників. А ось приватний сектор-це інша історія. І чи готовий він допустити махінації кредитного комітету з видачею кредитів "своїм" людям - це питання.

На якій же посаді ми побачимо одіозну кандидатуру Вікторії Рудої наступного разу? Залишається тільки здогадуватися…