Инициатива Мининфраструктуры по списанию старых вагонов неподъемна для бизнеса, необходима поэтапная программа обновления вагонного парка, рассчитанная на 10 лет

Об этом написал глава ГО «Украинская железнодорожная ассоциация», гендиректор «Амадеус Марин» Андрей Кирикович в колонке для GMK Center.

«Принятие решения МИУ в его нынешней редакции сильнейшим образом ударит по бизнесу частных собственников вагонов, которым придется в условиях кризиса изыскать огромные средства на приобретение новых вагонов. Это обернется существенным ростом тарифов для грузоотправителей, что в свою очередь скажется на конечных ценах для потребителей всей перевозимой продукции», - написал Кирикович.

По оценке эксперта, в случае полного запрета продления срока службы грузовых вагонов это обойдется одному субъекту хозяйствования (а их в стране 694) в 101 млн грн в первый год действия и 152,6 млн грн – совокупно за пять лет.

«В каждом отдельном случае для частных собственников цена принятия предложения МИУ будет разной, но в текущих условиях для всех одинаково неподъемной», - считает Кирикович.

Он также отметил, что кроме финансовых проблем у бизнеса, возникнут технические трудности с обновлением парка вагонов, поскольку отечественные вагоностроители не готовы резко нарастить производство. Поэтому более приемлемым решением, по мнению эксперта, является утверждение программы постепенного обновления вагонного парка.

«Оптимальное решение – это разработка комплексной программы поэтапной замены изношенного вагонного парка сроком от 10 лет. Данная программа позволит осуществить реальное техническое обновление с учетом всех нюансов и специфики отрасли, а не допустить уничтожения бизнеса частных собственников вагонов», - написал Кирикович.

Он также подчеркнул, что для успешной реализации программа должна предусматривать льготные кредиты на приобретение и постройку новых вагонов, четкие и понятные условия утилизации старого парка с гарантиями получения преференций на приобретение новых вагонов, построенных на отечественных вагоностроительных заводах.

«Иначе мы можем, как в известной сказке, остаться у разбитого корыта: старых вагонов уже нет, новых еще нет, а ж/д грузопотоки уйдут на другие направления», - прогнозирует Кирикович.

Напомним, Мининфраструктуры опубликовало проект, которым предлагает запретить использование вагонов, срок эксплуатации которых превышает нормативный. В частности, предлагается запретить продлевать срок эксплуатации полувагонов старше 33 лет (1,5 нормативных сроки службы) с постепенным уменьшением предельного срока службы с 33 лет до 22 в период 2021-2029 годов.

Ранее генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что решение о сокращении сроков эксплуатации железнодорожных вагонов ударит прежде всего по «Укрзализныце», которая вынуждена будет списать большинство полувагонов и все зерновозы, и будет стоить компании 15 млрд грн ежегодно.

В свою очередь в «Укрметаллургпроме» считают, что принятие Мининфраструктуры решения об ограничении срока использования грузовых вагонов сверх нормативного срока приведет к дефициту вагонов и сокращению промышленного производства.