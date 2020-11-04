Ситуация на энергетическом рынке свидетельствует о продолжающихся масштабных манипуляциях требующих незамедлительной реакции регулятора в лице НКРЭКУ и правительства

Об этом в колонке для издания «Бизнес.Цензор» пишет коммерческий директор «Донбассэнерго» Олег Ларионов.

«Ситуация, сложившаяся на рынке электроэнергии, свидетельствует о том, что модель работает на не конкурентных экономически обоснованных принципах и является сигналом того, что у нас происходят масштабные манипуляции», - пишет топ-менеджер «Донбассэнерго».

По его словам, за последнюю декаду октября средняя цена базовой нагрузки на рынке на сутки вперед (РСВ) едва превысила 1 грн/кВт.ч.

Объемы небалансов, в среднем в октябре 2020 года составили более 2000 МВт. А в ночное время суток они достигали даже 4000 МВт.

Это также привело к тому, что на внутрисуточном рынке (ВСР) электроэнергия продается с дисконтом к цене РСВ в 4-5%, что несвойственно для либерализированых рынком.

«Соответственно, стремительно увеличивается количество желающих продать электроэнергию на РСВ, а потом купить ее на ВСР, заработав на мгновенной операции 5% прибыли», - отметил коммерческий директор.

Компания призвала НКРЭКУ и Кабмин способствовать установлению минимальной цены электроэнергии на ВСР на уровне не ниже, чем цены на РСВ, внедрить финансовую модель PSO и снять ограничения на балансирующем рынке.

«Все это ликвидирует экономические стимулы для участников рынка относительно создания небалансов, существенно повысит их ответственность за соблюдение коммерческих графиков, стабилизирует цены на электроэнергию», - подытожил Ларионов.

Напомним, ранее подходы НРКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на рынке на регулятор возложил Антимонопольный комитет Украины, потребовав от комиссии прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.

В октябре Окружной админсуд Киева открыл сразу два производства об увольнении действующего состава НКРЭКУ из-за множества нарушений.

По данным Временной следственной комиссии Верховной рады, которая была создана весной 2020 г., именно НКРЭКУ является ответственной за беспрецедентный по масштабам кризис на энергорынке.

Критика деятельности регулятора происходит на фоне коррупционного скандала, связанного с главой комиссии Валерием Тарасюком и его семейным энергетическим бизнесом.