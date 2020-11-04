Государство должно предусмотреть в Государственном бюджете на 2021 год финансирование 20% произведенной зеленой электроэнергии в стране в течение следующего года, как это предусмотрено действующим с 1 августа Законом Украины №810-ІХ

Об этом в ходе дискуссии по проблемам долгов перед зелеными инвесторами рассказала ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Светлана Чекунова.

Она отметила, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг посчитала прогнозный объем генерации "зеленой" электроэнергии в 2021 году, а Министерство энергетики утвердило эти расчеты.

«Соответственно, такие расходы должны быть предусмотрены, а Верховная Рада должна это поддержать», - сказала Чекунова.

Вместе с тем она отметила, что проблемы расчетов за зеленую электроэнергию очень беспокоят иностранных инвесторов, поскольку условия подписанного «зеленого» меморандума с Кабмином, и даже законодательство, которое предусматривает погашения долгов не выполняется.

Как сообщалось, в июне профильные ассоциации зеленой энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривал снижение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% уже c августа 2020 года. Взамен правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года целую сумму долга (22,4 млрд грн). 40% от этой суммы Гарпок должен погасить уже в четвертом квартале 2020 года. Закон предусматривает, что 20% произведенной зеленой электроэнергии в Украине должно оплачиваться из бюджета.

По состоянию на начало ноября, по данным "Гарантированного покупателя" за сентябрь уплачено около 60% зеленой электроэнергии, за 20 дней октября - всего 7%. При этом сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмигаль с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

29 октября представители посольств Канады, Норвегии и Литвы будут отказывать инвесторов от вложений в Украину из-за созданного властью финансового кризиса в "зеленой" энергетике, а также давления на инвесторов.