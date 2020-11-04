Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №4119 «О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019 год» в котором, в том числе речь идет о предоставлении государственных гарантий компании Укрэнерго для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании.

Соответствующий законопроект после голосования в парламенте был перенесен ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Как сообщалось, вчера инвесторы в зеленую энергетику Украины призвали Верховную Раду внести изменения в закон о госбюджете на 2020 год и предоставить государственные гарантии компании НЭК Укрэнерго, чтобы она могла получить кредиты и это улучшит ситуацию с накопленными долгами на рынке электроэнергии.

Согласно позиции ассоциации, государственные гарантии является условием предоставления кредитов «Укрэнерго» не только международными финансовыми учреждениями, но и государственными банками, о чем неоднократно отмечалось на рабочих группах при Министерстве энергетики и на заседаниях антикризисного энергетического штаба.

Как отметила народный депутат фракции «Слуга народа» Людмила Буймистер, кризис в энергетике очень наглядно продемонстрировали финансовые результаты системного оператора энергосистемы – НЭК Укрэнерго. Убыток компании за 9 месяцев составил 28,6 миллиардов гривен.

Напомним, основная причина накопления убытка Укрэнерго-в тариф на услуги по передаче электрической энергии, за счет которого финансируется ПСО, заложена лишь четверть необходимой для этого суммы – 8,6 млрд грн из необходимых на выполнение спецобязательств 33,3 млрд грн, говорят в в компании.

Ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями «зеленой» электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку к международному арбитражу против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП «Гарантированный покупатель», чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.