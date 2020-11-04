Жителям Украины стало известно, что Кабинет Министров готовит очередной закон, в котором идет речь о коммунальных тарифах

Гражданам Украины сообщают, что теперь тарифы на коммунальную плату устанавливать будет местная, а не центральная власть. Такой законопроект подготовили в Кабинете Министров.

Об этом сообщают на канале "Что будет завтра?" в YouTube.

Также нужно отметить, что до конца текущего года тарифы в отопительный сезон будут прежними, так как украинский парламент пока еще не утвердил данный законопроект для украинцев.

Закон, в котором будут переданы полномочия устанавливать тарифы на коммунальные услуги от Национальной комиссии местным властям, будет полностью воплощен со следующего, 2021 года. Только вот, чем это обернется для жителей Украины, пока неизвестно.

Помимо этого, политический аналитик и эксперт Геннадий Рябцев считает, что Кабинет Министров, таким образом, решил просто скинуть всю ответственность по коммунальным платежам на органы местного самоуправления.

Украинцам сообщается, что данный законопроект говорит о том, что это прыжок, соответствующий политике децентрализации, но в то же время политики Украины будут избавлены от проблемы с тарифами, перекинув этот вопрос на муниципальную власть.

Жителям Украины стоит знать и о том, что муниципальная власть имеет гораздо меньше ресурсов и средств, чем центральная власть. Исходя из этого, можно полагать, что муниципальная власть может не справиться со своей задачей решить проблему.

Ни для кого не секрет, что отопительный сезон в Украине несет непредсказуемые и новые сюрпризы для граждан ежегодно.

Также нужно знать и о том, что президент Украины Владимир Зеленский и центральная власть Украины назначают членов НКРЭКУ. Помимо этого, глава страны может и имеет возможность менять стратегии. К примеру, таким образом, все проблемы ЖКХ решает местная власть, а само государство будет контролировать все эти процессы.

Напомним, что парламент увеличил сумму штрафа за уклонение от военной службы.

Как сообщала Politeka, пока украинцы на каникулах, президент вводит новые законы.

Также Politeka писала, что новый закон о неуплате налогов уже принят, поэтому украинцам придется платить.