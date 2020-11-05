Повышение тарифа на передачу тока можно избежать, если побороть коррупцию и спекуляции на энергорынке

Об этом написал народный депутат Украины, член фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

По словам депутата, очередное повышение НКРЭКУ тарифа на передачу электроэнергии на 30% – это попытки переложить на бизнес последствия непрофессиональных действий регулятора и прикрытия им спекуляций на энергорынке.

"Теперь когда бизнес снова будет доплачивать за коррупцию и непрофессионализм наших чиновников комиссии, нужно сделать все, чтобы больше таких переложений не происходило. Я уверен, что на самом деле и тарифа в 312 гривен, который они повысили с декабря месяца, более чем достаточно, чтобы удерживать энергосистему в балансе. И чтобы получать достаточно денег", - написал Гончаренко.

По его мнению, во избежание дальнейшего повышения тарифа на передачу тока, который НКРЭКУ планирует увеличить в следующем году до 340 грн/МВт. нужно навести порядок на энергорынке и заставить отраслевого регулятора выполнять свои контрольные функции.

"Нужно лишь, чтобы государство самостоятельно выполняло обязательства, которые взяло на себя перед инвесторами в зеленую энергетику, а комиссию заставили прекратить покрывание манипуляций на рынке, и искусственное доведение до убытков государственных энергетических компаний", - считает Гончаренко.

Он также заверил, что депутаты готовы принять все необходимые для этого законы. "Со своей стороны мы поддержим все законы, которые нужны для наведения порядка на энергорынке и будем держать прожектор над чиновниками НКРЭКУ. Как видим, только общественное внимание и депутатское давление позволяют затормозить разрушение украинской экономики и развертыванию множества схематозов", - считает депутат.

Как известно, для расчета с долгами перед «зеленой» генерацией НКРЕКП с 1 декабря повысила тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%. В 2021 году цена вырастет еще раз, до 340 грн/МВт-ч.

Промышленники и бизнес выступают против этого решения. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, роста безработицы и падения экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока повлечет очередной виток роста цен на товары и услуги.

В свою очередь ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку к международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Напомним, нынешний состав НКРЭКУ занимается саботажем и вредительством

Как писала Politeka, НКРЭКУ должна не добивать украинский бизнес, а заняться махинациями на энергорынке

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