Решение судьи Оксаны Олейник об отмене постановления прокурора о закрытии дела «Роттердам+» содержит ряд грубых нарушений закона, и в целом списанное из объяснений детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в интересах Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) Игоря Коломойского



Об этом заявила адвокат стороны Ирина Одинец.



«Судья удовлетворила жалобу заводов Коломойского, это ферросплавные заводы. Почему-то единственный, кто у нас оказался пострадавшими, не народ Украины, не государство Украина, не общество... почему лишь единственный завод господина Коломойского. И как раз Никопольского завода ферросплавов судья Олейник, которую, видимо, убедили детективы, потому что это ее постановление списано с объяснений детективов, оно почему - то нанесло их жалобу", - сообщила адвокат журналистам после заседания апелляционной палаты ВАКС.



По ее словам, решение судьи Олейник противоречит действующему законодательству и правовой логике.

"Судья написала, что определение «обжалованию не подлежит», однако если мы посмотрим на содержание постановления, то действительно в той части, в которой оно удовлетворило, обжалованию не подлежит, а в той части, где оно отказало, оно подлежит обжалованию. Поэтому все манипуляции на тему, что решение обжалованию не подлежит, они ничтожны, поскольку такого решения вообще, как она вынесла, быть не может». - добавила Одинец.



5 ноября апелляционная палата ВАКС начала слушание апелляции на скандальное решение судьи Олейник по делу "Роттердам+".



Напомним, 27 октября ВАКС неожиданно пересмотрел свое решение по делу «Роттердам +» и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела из-за отсутствия состава преступления.

Такое решение суд принял по заявлению Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского. По словам адвокатов, на судью оказывалось беспрецедентное политическое давление со стороны заявителя.

В сентябре этот де суд признал закрытие дела «Роттердам +» полностью законным и обоснованным, изучив собранные за 3,5 года материалы следствия. Тогда суд пришел к выводу, что нет доказательств совершения преступления и расследования ущерба от действия формулы.



Дело "Роттердам +" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 года из-за отсутствия состава преступления. Это решение вскоре подтвердил Офис генерального прокурора, а также Высший антикоррупционный суд.

Напомним, в эфире телеканала «Украина24» экс-председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявив, что несмотря на противоречивое решение Высшего антикоррупционного суда, дело «Роттердам+» все равно будет закрыто, из-за отсутствия в нем какого-либо состава преступления.

Ранее сообщалось, издание enkorr со ссылкой на данные ProZorro написало, что АО "Укрзализныця" 29 октября выбрало компании "Анвитрейд" и "Альянс Энерго Трейд" для поставки 9 тыс. т дизельного топлива по цене топлива в порту Роттердам плюс $25-30 за тонну.

Ранее мы писали, что адвокат в деле Наталья Дригваль заявляла, что резкая смена позиции Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в деле «Роттердам+» стала следствием политического давления, но при этом на закрытие дела из-за отсутствия в нем состава преступления это не повлияет.