Кризис на энергетическом рынке, в котором обвиняют руководство НКРЭКУ, стал угрозой национальной безопасности Украины

Об этом сообщил журналист Дмитрий Гордон, комментируя информацию о злоупотреблениях руководства НКРЭКУ.

«И что еще нужно добавить для того, чтобы его снять и заняться им правоохранительным органам? Ну что еще нужно сказать?», - сообщил Гордон комментируя информацию о злоупотреблениях руководства комиссии.

Журналист отметил, что при этом государство бездействует и никак не реагирует на сотрудничество госслужащих со страной-агрессией.

«Этот парень в Россию ездит, потом принимает решения, исходя из интересов России. Тот парень, Тупицкий я имею в виду, в России покупает участки в Крыму фактически. Потому что сегодня это юрисдикция России. По российским законам. И не показывает это в декларации. У меня вопрос. Где государство? Ну кто-то должен им давать по рукам или нет? Должны. Почему не дают?», - добавил Гордон.

Напомним, ранее подходы НРКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на рынке на регулятор возложил Антимонопольный комитет Украины, потребовав от комиссии прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.

В октябре Окружной админсуд Киева открыл сразу два производства об увольнении действующего состава НКРЭКУ из-за множества нарушений.

По данным Временной следственной комиссии Верховной рады, которая была создана весной 2020 г., именно НКРЭКУ является ответственной за беспрецедентный по масштабам кризис на энергорынке.

Критика деятельности регулятора происходит на фоне коррупционного скандала, связанного с главой комиссии Валерием Тарасюком и его семейным энергетическим бизнесом.

Напомним, нынешний состав НКРЭКУ сознательно занимается саботажем и вредительством, что приводит к крупнейшему за все годы независимости кризису в энергетическом секторе. Об этом заявил народный депутат, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Ранее сообщалось, что экс-глава СБУ Валентин Наливайченко - НКРЭКУ поспешно аннулировала лицензию на торговлю электроэнергией уже второй компании из окружения председателя комиссии Валерия Тарасюка.

Ранее мы писали - народный депутат, член ВСК и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады установила бизнес-интересы главы Национального регулятора НКРЭКУ Валерия Тарасюка еще в одной компании – ООО «Компания «Металл-Инвест».