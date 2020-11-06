Существование возобновляемой энергетики Украины невозможно без решения государством проблемы задолженности перед зелеными электростанциями, которые работают по зеленому тарифу, и перехода к системе аукционов для дальнейшего развития отрасли.

Об этом в Facebook написала украинская ветроэнергетическая ассоциация.

«Украинская ветровая генерация проходит один из самых турбулентных периодов в своем развитии, который создает как угрозы, так и новые вызовы. Дальнейший успех украинского сектора возобновляемой энергетики фактически зависит от выполнения условий Меморандума о взаимопонимании, подписанного Премьер-министром Украины и отраслевыми ассоциациями, в том числе и УВЕА,» - говорится в заявлении главы правления УВЭА Андрея Кочененкова.

По его словам, стабильность работы существующих станций ВИЭ зависит от налаживания 100% выплат за поставленную электроэнергию по “зеленому” тарифу, а также от обеспечения выплаты существующей задолженности. Многомиллионные долги Украины выглядят не очень привлекательно и для существующих игроков рынка, и для будущих инвесторов. Главная проблема по мнению ассоциации-в Украине правила игры меняются во время игры – и ни один инвестор не заинтересован здесь строить, поэтому появление новых станций мало вероятно.

Как отмечается, почти все проекты по строительству станций ВИЭ были реализованы за счет кредитных средств, выплата которых была гарантирована определенным законодательством размером “зеленого” тарифа. Кроме того, выполнение обязанности по выплате задолженности является своеобразным экзаменом для Правительства, от выполнения которого зависит доверие инвесторов к будущим проектам, и не только в секторе ВИЭ, но и во всех отраслях экономики Украины.

"Это как дело чести - важно, сохранить действие "зеленого" тарифа тем станциям, которые уже его получили, в соответствии с действующим законодательством, до 31 декабря 2029 года. То есть обратного, ретроспективного изменения закона в правовом государстве нет быть», - убежден Андрей Кочененков.

Ассоциация заявляет, что все законодательные акты, принятые в Украине в отношении сектора ВИЭ гарантируют государственную поддержку производства “зеленой” электроэнергии через действие “зеленого” тарифа. Следовательно, в ассоциации ожидают, что Парламент примет соответствующие законодательные инициативы, которые позволят предусмотреть государственную поддержку сектора ВИЭ, без которой не возможно сохранить нормальное функционирование существующих объектов.

Как сообщалось, в июне профильные ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривал снижение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС – на 7,5% уже с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму долга (22,4 миллиарда грн). 40% от этой суммы Гарпок должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го. Закон предусматривает, что 20% производимой зеленой электроэнергии в Украине должно оплачиваться из бюджета, а также долги могут погашаться за счет кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на начало ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь выплачено около 80% от нужной суммы за "зеленую" электроэнергию, за 20 дней октября – всего 7%. В то же время сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 миллиарда грн) не наблюдается.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министра Дениса Шмыгаля с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину через созданную властью финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.

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