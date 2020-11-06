Государство задолжало «Укрзализныце» миллиарды за льготные пассажирские перевозки

Об этом заявил председатель правления «Укрзализныци» Владимир Жмак.

По его словам, в компании ожидают компенсацию со стороны государства и местных властей значительных сумм за пассажирские перевозки по железной дороге.

"Например, Министерство образования, которое сейчас является нашим крупным должником, практически больше миллиарда гривен нам задолжало за перевозку своих льготных пассажиров. Поэтому мы в диалоге для того, чтобы нам государственные органы соответствующие и органы местного самоуправления откомпенсировали те затраты, которые мы осуществляем на перевозку пассажирские", - рассказал Жмак.

Он отметил, что сейчас убытки от пассажирских перевозок "Укрзализныця" покрывает за счет прибылей от грузовых, которые составляют 80% дохода компании.

«Пассажирские перевозки – это больше социальный аспект. Конечно, мы не можем их разделить, если мы будем развивать грузовые, а пассажирские остановим. Поэтому мы будем делать как раз синергию с доходными грузовыми, с тем, чтобы поддержать должным образом должный сервис, надлежащую услугу пассажирских перевозок», - сообщил Жмак.

Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил о необходимости реформировать «Укрзализныцю», разделив компанию на отдельные бизнесы.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук отмечал, что «Укрзализныця» станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы «Укрзализныци» будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.

Напомним, если руководство УЗ победит коррупцию, компания будет получать дополнительно 20 млрд грн ежегодно

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