После признания судом неконституционными указов президента о назначении членов НКРЭКУ, Верховная Рада должна безотлагательно привести закон О НКРЭКУ в соответствии с требованиями Конституции.

Об этом во время выступления в Верховной Раде сообщил народный депутат Алексей Кучеренко, который в числе 50 депутатов направили конституционное представление относительно неконституционности НКРЭКУ.

«Я думаю, что в ближайшее время общество поймет, что это за орган и поймет, что сегодня этот орган не является легитимным и мы, депутаты, будем вить быстро привести нормы закона в соответствие с Конституцией», - отметил Кучеренко.

Он добавил, что президент вышел за рамки предусмотренных конституцией полномочий при назначении членов комиссии. Более того, были допущены ряд других грубых нарушений законодательства, в связи с чем весь состав регулятора нелегитимен.

По словам нардепа, КС должен безотлагательно предоставить оценку указам Президента о назначении членов НКРЭКУ, которые довели энергетическую и коммунальную отрасль до банкротства.

"Это представление готовилось давно, еще до начала этого кризиса в работе КС. Мы понимаем, что это представление рассматривается не в один день, но мы надеемся, что КС выполнит свой долг и даст ответ общество», - сообщил Кучеренко.

Напомним, 4 ноября 50 народных депутатов из почти всех парламентских фракций и групп обратились в Конституционный суд относительно признания неконституционными указы Президента о назначении членов НКРЭКУ.

Большинство членов НКРЭКУ были назначены президентом Владимиром Зеленским в октябре 2019 г.

В декабре того же года на энергорынке начался кризис, который к марту 2020 года стал крупнейшим за всю историю независимой Украины.

По данным временной следственной комиссии парламента, которая была создана весной 2020 года для выяснения причин кризиса, ответственность за нее лежит на НКРЭКУ.

Осенью 2020 г. подходы НРКРЕКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на рынке на регулятор возложил Антимонопольный комитет Украины, обязав комиссию прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.

На фоне критики работы регулятора дополнительно разгорелся коррупционный скандал вокруг главы НКРЕКУ Валерия Тарасюка за его семейный энергетический бизнес.