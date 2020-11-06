Результаты проведенного экономического аудита – это начало новой истории с точки зрения эффективного государственного менеджмента в Украине.



Об этом советник президента Украины по вопросам экономики, экономист Олег Устенко заявил в комментарии изданию "Знай", комментируя сегодняшнюю презентацию аудита и векторов экономического развития.



«Экономический аудит очень важная часть любой работы, именно такой анализ должен определить, что вообще влияет на экономическое развитие государства. На основе чего будут сделаны соответствующие выводы в дальнейшей работе государственного сектора в целом. Например, получить ответы на вопросы, каким образом так случилось, что за последние 30 лет мировая экономика выросла в 2,5 раза, а украинская экономика находится ниже уровня 1991 года. Далее - почему польская экономика удвоилась, а украинская экономика увеличилась лишь на 20 процентов. И напоследок - кто этому всему мешает, но не только кто виноват, а что мы имеем и что надо делать со всем тем, что мы сейчас имеем», - сказал Олег Устенко.



По его словам, проведение такого широкомасштабного аудита было крайне необходимо.



«Ведь очень часто, работая с государственной собственностью, государственные менеджеры даже не знают, что у них есть. Речь идет о людях, недра, которые принадлежат украинцам, что происходит на государственных предприятиях. А каким образом государство может планировать свою финансовую деятельность и планировать бюджет, когда даже нет понимания, что выделенные из бюджета средства не то что эффективно используются, а используются вообще», - добавил он.



Презентация Экономического аудита страны и Векторов экономического развития до 2030 года состоялась сегодня. В событии приняли участие Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, представители бизнеса, ученые и другие.



Экономический аудит страны получил название RE: think, то есть переосмысление украинского потенциала.

Аудит и экономические векторы станут основой для разработки Национальной экономической стратегии 2030», которая будет презентована позже.

Напомним, задача правительства презентовать аудит и векторы экономического развития поставил Президент Украины Владимир Зеленский во время своего ежегодного послания к парламенту две недели назад.