Если власть не погасит долги перед производителями «зеленой» электроэнергии, в конце года иностранные инвесторы подадут иски в международный арбитраж против Украины

Об этом идет речь в материале «LIGA.net».

По информации издания, на конец октября в реестре судебных решений числилось 50 исков от 43 компаний к государственному трейдеру "Гарантированный покупатель" (Гарпок) из-за задолженности за поставленную «зеленую» электроэнергию. Общая сумма претензий – 584 млн грн.

«Это около 2,4% от общей суммы долга государства перед "зеленым" бизнесом. На 23 октября, согласно данным Гарпока, предприятие должно производителям ВИЭ 24,1 млрд грн», - сообщается в материале.

Однако, среди компаний, подавших иски, пока нет крупных иностранных инвесторов. По данным издания, они не видят смысла судиться с «Гарпоком» и готовятся обращаться сразу в международный арбитраж, в случае если государство до конца года не выполнит свои обязательства по погашению задолженности.

«Крупный бизнес на сегодня занял выжидательную позицию: он ждет, выполнит ли государство условия меморандума Кабинета министров с инвесторами, подписанного в июне 2020 года. Документ, в частности, предполагает выплату инвесторам 9 млрд грн долга за "зеленую" электроэнергию уже в четвертом квартале этого года и 100% оплату за электроэнергию еще с августа месяца», - говорится в материале.

В то же время, по информации издания, до конца года против «Гарпока» могут подать судебные иски еще 140 компаний, которые входят в Украинскую ассоциацию возобновляемой энергетики.

Как сообщалось, в июне профильные ассоциации "зеленой" энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривал снижение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС – на 7,5% уже с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму долга (22,4 миллиарда грн). 40% от этой суммы "Гарпок" должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го. Закон предусматривает, что 20% производимой "зеленой" электроэнергии в Украине должно оплачиваться из бюджета, а также долги могут погашаться за счет кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на начало ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь выплачено около 80% от нужной суммы за "зеленую" электроэнергию, за 20 дней октября - всего 7%. В то же время сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 миллиарда грн) не наблюдается.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

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