Может пора что-то с этим делать?

"Слуга народа" Максим Бужанский отреагировал на повышение тарифа на газ в Украине



Как передает Politeka.net, позицию депутат озвучил в своем Telegram-канале.



"Никак не могу справиться с омерзительностью беспомощности, когда Нефтегаз повышает тариф на 35%", - отметил Бужанский.



Нардеп недоумевает, от действий "Нафтогаза".



"Почему фокус, когда газ дёшево закупаться летом и втридорога продаётся зимой называется рынком, я не понимаю. И никто не понимает, и не может объяснить", - подытожил депутат.

Напомним, цены на газ в ноябре снова пошли вверх.

"Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в ноябре 2020 года на уровне 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с октябрем цена газа выросла на 34,7%.



Также стоит отметить, что Украина накопила 28,3 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, что является абсолютным рекордом за последнее десятилетие.

В "Нафтогазе" заверили, что такие запасы дадут возможность бесперебойно пройти отопительный сезон.

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