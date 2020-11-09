Члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) скомпрометировали себя и этот орган должен быть как можно скорее перезагружен.

Об этом сообщила депутат, член фракции «Слуга народа» Людмила Буймистер.

"Закон О НКРЭКУ необходимо привести в соответствие с Конституцией, снять все вопросы относительно его нелегитимности и перезагрузить этот орган. Исправить правовую коллизию нужно немедленно», - заявила депутат на своей странице в Facebook.

По ее словам, члены НКРЭКУ компрометируют деятельность комиссии, и поэтому доверие к ней падает буквально ежедневно.

«Состав НКРЭКУ терроризирует промышленность и постоянно повышает тариф на передачу «Укрэнерго», что только ухудшает ситуацию в экономике. Важнейшие для страны отрасли – энергетика и промышленность терпят крах и потери конкурентоспособности. И все это из-за нежелания регулятора искоренять масштабные манипуляции и недостатки на рынке электроэнергии, из-за которых страдают все», - отметила Буймистер.

Депутат добавила, что действия НКРЭКУ все углубляют кризис в энергетике и поэтому медлить с отставкой действующих членов комиссии недопустимо.

"Именно поэтому я присоединилась к представлению других 49-ти народных депутатов в Конституционный суд Украины относительно признания неконституционным назначения некоторых членов НКРЭКУ. Надеюсь, что долго рассмотрение дела в КСУ не продлится и места действующих членов НКРЭКУ освободятся для новых - квалифицированных специалистов с государственной позицией», - подытожила Буймистер.

Напомним, 4 ноября в Конституционный суд поступило представление 50 депутатов от почти всех фракций и групп о признании неконституционными указов президента о назначении действующих членов НКРЭКУ.

По мнению депутатов, президент во время назначения членов комиссии вышел за пределы конституционных полномочий, из-за чего действующий состав НКРЭКУ нелегитимен. По словам народного депутата Алексея Кучеренко, закон О НКРЭКУ требует немедленного приведения в соответствие с Конституцией.

Большинство членов действующего состава НКРЭКУ были назначены в октябре 2019 года. С декабря того же года началась крупнейшая за всю историю независимости кризис на энергетическом рынке.

Ответственность за нее, по данным временной следственной комиссии парламента, лежит на НКРЭКУ. Действия комиссии также раскритиковали Европейское Энергетическое сообщество и Антимонопольный комитет Украины. Последний обвинил регулятор в искусственном ограничении конкуренции и сознательном создании условий для манипуляций.

Критика действий НКРЭКУ происходит на фоне коррупционного скандала с председателем комиссии Валерием Тарасюком, в отношении которого НАЗК начало антикоррупционную проверку через семейный энергетический бизнес.

Напомним, что бизнес-сообщества раскритиковали НКРЭКУ за нарушение европейских правил относительно тарифа на экспорт электроэнергии.

Как сообщала Politeka, чрезмерное вмешательство НКРЭКУ стало ключевой проблемой для рынка электроэнергии-экспертный совет Минэнерго.

Также Politeka писала, что ответственность за убытки государственных энергокомпаний лежит на НКРЭКУ – ВСК.