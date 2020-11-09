Из-за задолженности за «зеленую» электроэнергию, и нежелание государства решать проблемы в секторе возобновляемой энергетики, инвесторы начали подавать иски против Украины уже и в международные арбитражи

Об этом в эфире канала Украина 24 заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

По его словам, инвесторы, развивающие возобновляемую энергетику в Украине, начали обращаться для защиты своих прав не только в украинские суды, но и в международный арбитраж. Он отметил: сегодня, производителям «зеленого» тока задолжали десятки миллиардов гривен и ситуация с погашением долга не улучшается даже несмотря на то, что инвесторы согласились на снижение «зеленого» тарифа.

«С приходом нового президента, нового парламента, нового Кабинета министров, нашу отрасль начали душить. На данный момент все наперекосяк. После 18 лет стабильности тотальные неоплаты, все в долгах на грани банкротства и действительно мы начали массово подавать иски в украинские суды, а некоторые компании и в международные», - сообщил Тынный.

Эксперт также напомнил, что отрасль ВИЭ за прошлый год заплатила больше налогов, чем другие виды генерации, однако именно ее власти решили уничтожить.

«Мы гордились всегда, что в течение 11 лет существования отрасли возобновляемой энергетики в Украине мы не брали ни копейки из государственного бюджета, зато платили миллиарды налогов. В прошлом году, пиковом по производству, мы заплатили налогов на 19 млрд грн, не взяв из государственного бюджета ни копейки», - сказал Тынный.

Как сообщалось, в июне профильные ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривал снижение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% уже с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму долга (22,4 миллиарда грн). 40% от этой суммы Гарпок должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го. Закон предусматривает, что 20% производимой зеленой электроэнергии в Украине должно оплачиваться из бюджета, а также долги могут погашаться за счет кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на начало ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь выплачено около 80% от нужной суммы за "зеленую" электроэнергию, за 20 дней октября - всего 7%. В то же время сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 миллиарда грн) не наблюдается.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Дениса шныряли с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отказывать инвесторов от вложений в Украину через созданную властями финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражей.

Напомним, что государство должно предусмотреть в бюджете 2021 года частичное финансирование зеленой энергетики - Центр Разумкова.

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